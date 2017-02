Radolfzell Kochen mit Erika: Die Trüsche  ein Gourmetfisch

Das gräten- und fettarme Fleisch des auf dem Boden lebenden nachtaktiven Raubfisches wird von Kennern geliebt und gerne gebraten verzehrt.

Die Trüsche, auch Aalquappe genannt, ist auf den Speisekarten der Restaurants ein eher selten zu findender Fisch. Deshalb waren wir sofort neugierig, als uns bei unserem Besuch im Mooser Gasthaus „Grüner Baum“ ein solcher Fisch angeboten wurde. Beherzt bestellten wir das Gericht. Während wir nun gespannt auf unsere Mahlzeit warteten, wollten wir mehr erfahren über diesen Fisch. Was ein Aal ist, weiß jeder, aber wer kennt die Aalquappe? Am Bodensee heißt sie Trüsche. Sie ist der einzige Süßwasserfisch, der zur gleichen Familie gehört wie der Dorsch; ein auf dem Boden lebender nachtaktiver Raubfisch. Er kann bis zu 80 Zentimeter lang und acht Kilogramm schwer werden. Nur im Winter steigt er aus den kalten Tiefen des Sees und kann dann in größeren Mengen gefangen werden.

Das gräten- und fettarme Fleisch der Trüsche wird von Kennern gerne gebraten verzehrt. Am besten verfeinert man das Fleisch mit Kräutern, wie Thymian oder Petersilie. Man serviert den Fisch in Butter gebraten, mit Tomaten, Sardellen und Kartoffeln. Da Trüschen zumeist in den Wintermonaten gefischt werden, passen als Beilagen typische Wintergemüse wie Rosenkohl, Rotkraut, Lauch und Fenchel.

Exklusiver als das einfache Fischfleisch, weiß, zart und aromatisch, ist jedoch die Trüschenleber. Noch heute schätzt man sie als exquisite Spezialität. Uns wurde sie auf einem Extratellerchen serviert, wunderbar weich, zart und von unvergleichlichem Aroma. Wir schmausten ergriffen und konnten irgendwie jene badische Herzogin verstehen, die ihr ganzes Hab und Gut in Trüschenleber investiert haben und verarmt im Kloster gelandet sein soll. Unsere Trüsche wurde inzwischen von Meisterhand vorzüglich zubereitet und vom Patron Hubert Neidhart mit geschickter Hand entgrätet, zerlegt und auf unseren Tellern serviert. Welch Delikatesse!

So wird's gemacht

Gebratene Trüsche: 2 Trüschenfilets (750 g) mit Zitronensaft, Pfeffer und Salz würzen, durch einige EL Milch ziehen, in Mehl wenden. In einer Bratpfanne 80 g Butter erhitzen, die Filets von beiden Seiten goldgelb braten. Auf einer Platte anrichten, gebackene Zwiebelringe und je ein Stückchen Sardellenbutter auf die Filets geben. Die Platte mit Zitronenspalten garnieren.