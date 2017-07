Gaienhofen Kochen mit Erika: Das Vesper ist das Essen für die schöpferische Pause

Auch wenn manche glauben, keine Zeit mehr zu haben – die Vesperzeiten werden hierzulande immer noch gepflegt.

Was für die Bayern die Brotzeit, ist für die Schwaben das Veschper. Und dem Badener geht überhaupt nichts über ein herzhaftes z‘Nüni und das nachmittägliche z‘Vieri. Früher, als man sich noch Zeit nahm, wurde am Tag zweimal geveschpert, wie man in Baden sagt, also morgens um 9 Uhr und nachmittags um 4. Auch wenn man glaubt, keine Zeit mehr zu haben, die Vesperzeiten werden noch gepflegt.

Jedes Schulkind hier nimmt statt einem Pausenbrot das von der Mutter gerichtete „Veschperbrot“ in die Schule mit, und in den Büros haben Angestellte für den Hunger zwischendurch auch ein kleines Vesper dabei. G'veschperet wird überall, am Arbeitsplatz, in der Schule, abends daheim und später nach der „Singstund“ auch noch in der Wirtschaft. Jedes rechtschaffene Wirtshaus hat natürlich auch eine Versperkarte, nach welcher der hungrige Gast seine Wahl treffen kann: saure oder geröstete Leberle, Ochsenmaulsalat, Bibeleskäs, Münsterkäs, Schwarzwälder Speck oder Wurstsalat sind im Angebot mit knusprigem Bauernbrot, und zu all dem trinkt der Badener ein Viertele badischen Wein.

Bekanntlich arbeitet ein Schwabe nicht, sondern er „schafft“, woraus sich seine enge Beziehung zum Schöpferischen erklärt. Daher kann auch ein Schwabe auf vieles, nur nicht auf diese schöpferische Pause, das „Veschpern“, verzichten. Das schwäbische Vesper ist nicht opulent, sondern einfach. Es folgt dem Grundsatz „Je härter einer schafft, desto einfacher veschpert er.“ Oft gibt es einen läufigen Backsteinkäs sauer angemacht, oder ein Stück Schinkenwurst, vielleicht auch einen warmen Leberkäs, daneben eine frische Laugenbrezel oder Seele mit Butter. Dazu getrunken wird Bier.

Heutzutage wird aus dem Vesper nicht selten ein Arbeitsessen mit Geschäftsfreunden – eine gute Gelegenheit, allfällige Handelsschaften zu tätigen. Ansonsten aber möchte der Vespernde seine Pause ungestört genießen. Vesper ist mehr als nur bloße Nahrungsaufnahme. Es dient gleichermaßen der Restaurierung von Körper und Gemüt und gibt dem Tag die sinnvolle Einteilung in Arbeit und schöpferische Pause.

So wird's gemacht

Wurstsalat in Trollingersauce: 6 luftgetrocknete Griebenwürste à 100 g und 1 roter Rettich in dünne Scheiben schneiden und in eine Schüssel geben. Eine in Würfel geschnittene Zwiebel und 6 Essiggurken dazu geben und alles mit einer Sauce (etwas Senf mit Salz, Zucker, weißem Pfeffer, 4 EL Trollinger, Öl und Essig anrühren und abschmecken) anmachen. Etwa 1 Stunde ziehen lassen. Mit Schnittlauch, Salatblatt und Tomate ausgarnieren.