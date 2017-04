Radolfzell Kleine Kino-Träume: Deutsche Filmfestspiele finden dieses Jahr in Radolfzell statt

40 Autorenfilme werden bei dem Festival im Radolfzeller Milchwerk vom 25. bis 28. Mai im Wettbewerb stehen. Zuvor sind die Beiträge bei den Wettbewerben auf Landes- und Bundesebene weiter gereicht worden.

Der Obelisk ist der Oscar der nichtkommerziellen Autorenfilme. Für jeden, der nach professionellen Maßstäben Filme macht, die aber nicht von finanzstarken Sendeanstalten gefördert werden, ist er eine hochbegehrte Auszeichnung. Der Obelisk kommt nach Radolfzell und zwar im Rahmen der Deutschen Filmfestspiele vom 25. bis 28. Mai. Die Veranstaltung ist der Höhepunkt der Wettbewerbsaison des Bundesverbands Deutscher Filmautoren. Jedes Jahr wird das Ereignis in einer anderen Stadt veranstaltet. 40 Filme werden im Rahmen des Festivals gezeigt, vom Minuten-Kurzfilm über die Doku bis hin zur Reisereportage.

Für Hansueli Holzer ist das Filmen eine Herzenssache. Er ist Mitglied im Filmclub Singen-Radolfzell und wird deshalb an der Organisation des Ereignisses teilhaben. Seine Leidenschaft aber gilt der Kamera und den Menschen und Tätigkeiten, die sie einzufangen in der Lage ist. Jedes Jahr reist er mit seiner Frau in deren Heimat, nach Sri Lanka, und lässt sich inspirieren: von Menschen, Tieren, in Westeuropa längst vergessenen Handwerkstraditionen. Oder von Arbeitselefanten. "Ich habe in Sri Lanka beobachten können, dass es kaum noch Arbeitselefanten gibt, die Tradition stirbt allmählich aus. Mit dem Film will ich den Alltag eines der letzten Mahuds, wie die Elefantenführer heißen, porträtieren." Zwei Jahre habe es gedauert, bis er Mahud Karolis ausfindig machen und ihn begleiten konnte. Es sei faszinierend gewesen, Karolis bei der Arbeit zu beobachten: "Er ist Tag und Nacht mit dem Elefanten zusammen".

Der Beruf sei zwar hart und auch recht brotlos, aber angesehen in der Bevölkerung. Die Singhalesen hätten großen Respekt, da sie Elefanten sehr fürchten – der Elefantenführer aber zu den wenigen Menschen gehört, die mit den großen Tieren umgehen können. Aus dem zweistündigen Filmmaterial hat Hansueli Holzer nun einen zwölfminütigen Dokumentarfilm gemacht. Mit etwas Glück wird er auf Bundesebene an die Filmfestspiele in Radolfzell gemeldet und kann dort um einen Obelisken konkurrieren.

Einer der Konkurrenten bei den Filmfestspielen könnte aus dem eigenen Filmclub stammen. Auch Christel und Erich Herold haben sich dem Filmemachen verschrieben und verbringen fast ihre ganze Freizeit mit ihren Projekten. Eine ihrer Reisen führte sie nach Mecklenburg-Vorpommern, wo sie Kraniche beobachteten, die dort auf ihrer Reise Rast machen. Die Kraniche seien extrem scheu, berichtet Erich Herold, in dem Kranichschutzzentrum könne man deshalb eine Hütte mieten, um die Vögel zu beobachten. Darüber hinaus habe das Ehepaar weitere Orte gefunden, an denen Bilder der Zugvögel entstanden. Auf das "Heimspiel" in Radolfzell, sollte ihr Film weiter gemeldet werden, freuen sich die Herolds schon. "Die Veranstaltung hat einen gewissen Flair und es ist immer spannend, ob man die Juroren erreichen kann mit dem eigenen Film".

Dass die Filmfestspiele dieses Jahr in Radolfzell stattfinden, ist kein Zufall. Walter Reichhart, Vorsitzender des Filmclubs Singen-Radolfzell, ist gleichzeitig auch Vorsitzender des Landesverbands der Filmautoren in Baden-Württemberg. "Wir im Süden waren unter Druck, die Organisation der Veranstaltung in naher Zukunft zu übernehmen", erläutert Reichhart. Das letzte Mal, dass das Filmfestival in Baden-Württemberg stattgefunden habe, sei lange her. "Die 750-Jahr-Feier in Radolfzell schien mir ein guter Anlass zu sein, das Festival nach Radolfzell zu holen." Ganz unkompliziert ist die Organisation nicht. Für die meisten administrativen Vorbereitungen ist Reichhart verantwortlich, erst beim Festival selbst werden die Mitglieder des Filmclubs ihn unterstützen können. Der Bundesverband stelle keine finanziellen Mittel zur Verfügung, er sei auf Sponsorengelder angewiesen. Die Gesamtkosten schätzt er auf etwa 8000 Euro.

250 bis 300 Besucher erwartet Walter Reichhart zu den Filmfestspielen, sie werden aus dem ganzen Bundesgebiet anreisen. Für Radolfzell und seine Touristiker sei das eine ideale Gelegenheit, sich zu präsentieren. Es werden viele Geschichten erzählt werden, bis klar ist, wer mit einem Obelisken, dem Oscar der Amateurfilme, nach Hause geht. Die Kraniche im Norden und die Arbeitselefanten in Sri Lanka haben immerhin die Chance, zu den Stars der Festspiele zu werden.

