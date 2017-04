Radolfzell Kindertheater Fritz und Freunde überzeugt mit "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren"

Das Kindertheater Fritz und Freunde spielt im Milchwerk das Märchen "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" – sehr zur Freude des jungen Publikums.

Wer möchte schon gerne dem leibhaftigen Teufel begegnen? Das Kindertheater "Fritz und Freunde" aber zeigte im Radolfzeller Milchwerk in einer bezaubernden Aufführung, dass selbst der Teufel überlistbar ist und dass man ihn an den Hörnern packen und ihm drei goldene Haare ausreißen kann. Eine symbolische Botschaft, die nicht nur für Kinder wertvoll ist. Das Kinder-Kultur-Zentrum Lollipop veranstaltet mit dem Milchwerk im Frühjahr einmal im Monat einen günstigen Theaterbesuch für Familien mit Kindern. Der Besuch beim "Teufel mit den drei goldenen Haaren" lohnte sich. Die Inszenierung des Augsburger Ensembles entstaubte den Klassiker und brachte den Zauber des Märchens zurück auf die Bühne.

Bei der Inszenierung stimmte alles: Das minimalistisch gehaltene und farbenfroh bemalte Bühnenbild, die detaillierten Kostüme samt passender Requisiten, der Humor und die intelligent durchdachte Reduzierung neun verschiedener Rollen auf zwei Schauspieler, die ihre Charaktere mal fröhlich-arglos, mal teuflisch, mal gierig, mal liebenswert-tattrig und mal drakonisch verkörperten. Einfachheit und Leichtigkeit ist der Geniestreich der Inszenierung von Caroline Ghanipour. Ebenso wie Schauspieler, die das wählerischste Klientel zu unterhalten wissen: Kinder.

"Kinder sind ehrlich. Entweder sie sind interessiert oder nicht", schildert Christian Beier seine Erfahrung. Bei Desinteresse begännen sie unruhig zu werden, wenn es ihnen nicht gefalle. Die Stille während der Aufführung im Milchwerk wies auf eine konzentrierte Spannung hin. Sie löste sich in einen tosenden Beifall. Die Kinder wurden Zeugen, wie der Sohn eines Müllers Widrigkeiten bewältigt, die mit Rätseln verbunden waren. Er findet Lösungsstrategien und reift an Erfahrung. Auch Erwachsene erkannten sich in den Rätseln: im Wunsch des Fährmanns, dem Trott zu entfliehen, im Spiegel sinnloser Arbeit, verkörpert durch den Wasserträger, und im Verdorren der Lebenskraft, wenn die Basis des Lebens angenagt wird.