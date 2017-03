Radolfzell Kinderhilfswerk terre des hommes feiert Jubiläum

Terre des hommes begeht sein 50-jähriges Bestehen. Im Seemaxx gibt es eine Ausstellung über die Arbeit des Kinderhilfswerks.

Das internationale Kinderhilfswerk terre des hommes feiert 2017 das 50-jähriges Bestehen seiner Sektion in Deutschland. Zum Jubiläum gibt es eine Banner-Ausstellung "50 Jahre terre des hommes – Bilder und Texte aus einer bewegten Geschichte und einer bewegenden Arbeit" im Radolfzeller Seemaxx. Die Tafeln sind bis zum 31. März dort zu sehen. Bei der Vernissage im Seemaxx zeigte die örtliche Vereinssprecherin Brigitte Geiger die Geschichte des Kinderhilfswerks auf.

Terre des hommes wurde 1967 von engagierten Bürgern gegründet, um kriegsverletzten Kindern aus Vietnam zu helfen. Heute schützt terre des hommes in 33 Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und in Deutschland Kinder vor Sklaverei und Ausbeutung, hilft Flüchtlingskindern und kümmert sich um die Opfer von Gewalt, Missbrauch und Katastrophen. Das Kinderhilfswerk sorgt für Bildung, Ausbildung, bessere Zukunftsperspektiven und unterstützt Kinder in ihrem Recht auf eine gesunde Umwelt. Zurzeit sind etwa 1300 Ehrenamtliche für terre des hommes aktiv. In Radolfzell gibt es seit rund 20 Jahren eine Gruppe des Kinderhilfswerks.

Zur Vernissage las Schauspieler Hans Helmut Straub ergreifende Texte zu Kinderschicksalen und Bertolt Brechts Gedicht "Kinderkreuzzug". Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch das Musikerduo Heinrich Braun (Klarinette) und Rudi Hartmann (Akkordeon).

"Armutszeugnis für die Gesellschaft"

Bürgermeisterin Monika Laule lobte das Engagement des Kinderhilfswerks und bedauerte gleichzeitig dessen Notwendigkeit: "Leider ist es immer noch notwendig, dass benachteiligten Kindern geholfen wird. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis für die Gesellschaft", sagte sie. Umso wichtiger erachtete sie die Ausstellung, die auf die Schicksale der Kinder aufmerksam macht und wünschte ihr, dass sie "von möglichst vielen Menschen gesehen wird", so die Bürgermeisterin weiter.