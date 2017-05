Stockach Kindergarten statt Bolzplatz: Stadt Stockach hat Neubaupläne

Die Pläne für einen neuen Kindergarten in der Nähe des Stockacher Rathauses auf einen bisherigen Bolzplatz werden konkret. Der Baustart ist voraussichtlich im Herbst. Es sollen in dem neuen Gebäude zwei Gruppen mit etwa 40 Plätzen unterkommen.

Der Bedarf nach Kindergartenplätzen in Stockach bleibt hoch – und deswegen soll zwischen der Franz-Schubert-Straße und dem Rathaus ein neuer Kindergarten mit zunächst zwei Gruppen entstehen. Der derzeit dort vorhandene Bolzplatz muss dafür weichen. Von einem Baustart im Herbst gehe man in der Stadtverwaltung aus, sagt Hauptamtsleiter Hubert Walk, zu dessen Zuständigkeit die Kinderbetreuungseinrichtungen gehören. Im Herbst 2018 sollen dann die Kinder einziehen – so zumindest der derzeitige Stand der Dinge.

Stadtbaumeister Willi Schirmeister hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats dem Gremium die Pläne für das neue Gebäude erläutert. Demnach soll das Gebäude ähnlich wie der neue Teil des Kindergartens in Zizenhausen in Holzbauweise errichtet werden. Nur im Untergeschoss soll Beton zum Einsatz kommen. Das Untergeschoss soll einen Abstellraum für Material beherbergen. Die beiden Kindergartengruppen kommen dann im Erdgeschoss unter. Jede von ihnen soll eine eigene WC-Anlage bekommen und auch eine Küche für jede Gruppe sei möglich. Allerdings sei noch nicht sicher, ob diese Möglichkeit auch genutzt werde, erklärte Schirmeister. Im Erdgeschoss soll auch Platz für Haustechnik geschaffen werden.

In der bisherigen Planung müsse man nicht in den angrenzenden öffentlichen Spielplatz hineinbauen, erklärte Schirmeister. Deswegen habe man auch nur 13 Parkplätze vorgesehen, die von der Franz-Schubert-Straße her befahrbar sein sollen. Es gibt allerdings die Möglichkeit, in dem neuen Kindergarten eine dritte Gruppe unterzubringen: "Und dann müsste man wahrscheinlich etwas vom Spielplatz abknapsen."

Auch wenn dieser Spielplatz dann genau zwischen zwei städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen zu liegen kommt – in der Kehre der Richard-Wagner-Straße liegt die Villa Kunterbunt – , soll er für die Öffentlichkeit weiterhin zugänglich bleiben, sagt Hubert Walk. Und er erklärt die Dringlichkeit der Investition, die immerhin mehr als zwei Millionen Euro kosten soll: "Es gibt vor allem in der Kernstadt Wartelisten, die wir abbauen wollen." Und die provisorische Gruppe mit dem Namen Pusteblume, die es seit einiger Zeit in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Zoznegger Straße gibt, soll wieder aufgelöst werden, so Walk. Rein zahlenmäßig komme eigentlich schon eine ganze Kindergartengruppe dort her, die aber nicht zusammen an eine neue Einrichtung kommen soll. Denn das Ziel der Stadtverwaltung sei, die Kinder auf andere Einrichtungen zu verteilen, um sie gut zu integrieren. Zusammenfassend stellt er fest: "Die Zahl der Kinder nimmt nicht ab." Auch wenn immer wieder von einer schrumpfenden Bevölkerung die Rede sei. Und vor allem bei den Unter-Dreijährigen sei der Bedarf höher, als er bei der Einführung des Rechtsanspruchs prognostiziert worden sei: "Wir öffnen jetzt unsere letzte Krippengruppe.

" Und möglicherweise sei auch nach dem Neubau das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, erklärt Walk. Der neue Kindergarten soll organisatorisch eigenständig sein, sagt er weiter. Den Bewegungsraum sollen allerdings auch die Kinder aus der benachbarten Villa Kunterbunt nutzen können.

Bürgermeister Rainer Stolz gab noch einen Einblick in den Hintergrund: Es habe auch die Überlegung gegeben, Wohnraum zu schaffen. Doch eine Neuplanung würde die Bebauung um Jahre verzögern. Und nun könne die Stadt rasch Kindergartenplätze bieten – ebenfalls eine dringliche Sache. Der Gemeinderat unterstützte die Pläne einstimmig, sodass die Arbeiten nun ausgeschrieben werden können.