Moos Kindergarten in Moos wird teurer

Der Gemeinderat erhöht die Gebühren ab 2018 um 5,5 Prozent. Hintergrund ist, dass der badenwürttembergische Gemeinde- und Städtetag eine 20-prozentige Kostendeckung fordert. Auch der Katholische Kindergarten Bankholzen übernimmt die Steigerung.

Die Gemeinde Moos wird die Elternbeiträge für ihren kommunalen Kindergarten Villa Pfiffikus für den Zeitraum 2017/2018 um rund 5,5 Prozent anheben. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend beschlossen. Hintergrund der Erhöhung ist eine Empfehlung des Gemeinde- und Städtetages Baden-Württemberg, der generell eine 20-prozentige Kostendeckung der Betriebskosten durch die Elternbeiträge fordert. Diese ist in Moos in den vergangenen Jahren allerdings nie erreicht worden. Faktisch hat man in den vergangenen drei Jahren eine durchschnittliche Kostendeckung von 16 Prozent erreicht, so Bürgermeister Peter Kessler in der Sitzung.

Obwohl die Beiträge seit Jahren regelmäßig erhöht werden und jährlich etwa bei drei Prozent lagen, hat man nun eine Erhöhung um acht Prozent angeraten. Um sie moderater zu gestalten, hat man in Moos bereits ab September 2016 eine zweiprozentige Anhebung der Elterngebühren eingeführt. Damit ist die nun beschlossene Erhöhung von weiteren 5,5 Prozent ausreichend. Generell werden in Moos längere Öffnungszeiten für Kinder unter und über drei Jahre angeboten, als die Empfehlung definiert. Diese führen zu höheren Kosten im Betrieb. Im vergangenen Jahr betrug der Zuschussbedarf der beiden Kindergärten Moos und Bankholzen insgesamt 351 000 Euro bei Gesamtkosten von rund 470 000 Euro. Die Einnahmen, die durch die Gebühren gedeckt waren, betrugen rund 75 000 Euro. Eine 20-prozentige Deckung der Betriebskosten entspräche aber etwa 94 000 Euro. Für diese Differenz ist die Gemeinde in den vergangenen Jahren bereits freiwillig aufgekommen.

Auch die Pläne für die nächsten beiden Jahre ändern daran wenig. Bei einem planmäßigen Zuschussbedarf von 491 000 Euro für das Jahr 2017 läge man trotz der Erhöhung der Elternbeiträge weiterhin bei einer Kostendeckung von 15 Prozent, wie Sven Leibing vom Gemeinde-Verwaltungsverband Höri (GVV) am Donnerstag vorrechnete. Entsprechend fiel die Reaktion von Bürgermeister Peter Kessler zu der Angelegenheit aus. "Das ist ein leidiges Thema. Aber wir halten und an die Empfehlung", konstatierte er. Rein rechtlich dürfte die Gemeinde die Kosten weitaus kräftiger anheben, als sie es faktisch tut. Die Elternbeiträge könnten wegen der verlängerten Öffnungszeiten, die in Moos angeboten werden, bis zu 25 Prozent erhöht werden.

Beim Gemeindetag, Städtetag und den Kirchenleitungen geht man davon aus, dass die übliche Steigerungsrate von drei Prozent, die man bisher verfolgt hat, ab den Jahren 2018/2019 wieder ausreichend ist. Die achtprozentige Erhöhung war vor allem notwendig geworden, weil die Tarifabschlüsse des Jahres 2015 eine teilweise erhebliche Verbesserung für das Personal bei der Kinderbetreuungseinrichtungen mit sich gebracht hat. Je nach Einrichtung und Personalkonstellation ergaben sich dadurch Kostensteigerungen von sechs bis zwölf Prozent in den Kinderbetreuungseinrichtungen von Baden-Württemberg. Die nun beschlossene Erhöhung in Moos wird auch für den katholischen Kindergarten Bankholzen wirksam, da man sich dort seit Jahren an den beschlossenen Gebühren der Gemeinde Moos anpasst.

Die Gebühren

Kindergartengebühren in Villa Pfiffikus Moos: Gruppe Mo-Fr, 7.20 bis 14.30 Uhr: 132 Euro (1. Kind) bzw. 264 Euro (U3), 100 Euro (2. Kind) bzw. 200 Euro (U3), 67 Euro (ab 3. Kind) bzw. 134 Euro (U3)

Ü3-Gruppe, Mo-Fr. 7.20-14.30 und Di.-Do. bis 16 Uhr: 169 Euro (1. Kind) bzw. 320 Euro (U3), 137 Euro (2.Kind) bzw. 256 Euro (U3), 104 Euro (ab 3. Kind) bzw. 190 Euro

Krippengruppe 7.20 bis 14.30 Uhr: 309 Euro (1. Kind), 230 Euro (2. Kind), 156 Euro (ab 3. Kind)

Krippengruppe 7.20-14.30 und Di-Do bis 16 Uhr: 364 Euro (1. Kind), 285 Euro (2. Kind), 211 Euro (ab 3. Kind). Die Gebühren werden für zwölf Monate erhoben. (ja)