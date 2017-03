Radolfzell Kinderbuchautorin lässt für Kinder das Leben im Mittelalter lebendig werden

Bei einer ungewöhnlichen Lesung in der Stadtbibliothek versteht es die Autorin Anke Bär, Kinder mit einer Geschichte zu begeistern, die im Mittelalter spielt – und den Kindern so ganz nebenbei auch noch auf unterhaltsame Art historisches Wissen zu vermitteln.

Radolfzell – Wer ein Kinderbuch zum Thema Mittelalter sucht, hat große Auswahl: Prinzessinnen, Prinzen und Ritter tummeln sich in den Regalen der Buchläden. Auch etliche bebilderte Sachbücher finden sich für die kleinen Leser. Doch wie lebten die normalen Kinder im Mittelalter? Die, die nicht an Königshöfen großgeworden sind? Wer waren ihre Freunde, was haben sie gegessen, wie haben sie gewohnt und was gespielt?

Die Autorin Anke Bär hat ein Kinderbuch aus dieser Perspektive geschrieben: Die Erzählung einer Freundschaft zwischen zwei Jungen, die unterschiedlichen Ständen angehören. Endres, der Sohn eines begüterten Kaufmanns, lebt in der Hansestadt Bremen mit seinem strengen Vater, seiner Schwester Anna und der Holden Isolde, einer Katze. Am liebsten streift er mit seinem Freund Jos durch die Gassen, obwohl das nicht gerne von den Eltern gesehen wird, denn Jos ist der Sohn eines Schmids und damit nicht der beste Umgang, wie Endres Vater findet. Anke Bär macht in diesem Buch die Welt des Mittelalters nahbar für Kinder, denn in das Leben von Endres kann man sich hineinversetzen.

In der Stadtbibliothek Radolfzell wurde es sogar noch ein bisschen lebendiger: Petra Wucherer, Leiterin der Stadtbibliothek, hatte Anke Bär für das Projekt "Writer in Residence" eingeladen, Lesungen für Radolfzeller Grundschulklassen durchzuführen. Gemeinsam mit der Schauspielerin Franziska Mencz schuf die Autorin aus der Geschichte ein kleines Theaterstück. Die mit viel Gestik und Intonation vorgetragenen Passagen fesselten die kleinen Zuhörer. Mittendrin im mittelalterlichen Geschehen tauchten moderne Versatzstücke auf.

Endres war sauer, zog sich in sein Zimmer zurück und setzte die Kopfhörer auf. Moment! Ein eigenes Zimmer? Gab es so etwas im Mittelalter? Die Schüler hatten Gelegenheit mitzumachen. Und so ganz nebenbei gab es eine kleine Portion Geschichtsunterricht, schnell und lebendig. Anke Bär zeichnete den Grundriss eines mittelalterlichen Handelshauses auf, mit dem Getreidespeicher, Stockfisch, Gewürzen, Wein- und Bierfässern. Die Grundschüler erfuhren, dass es nur wenige Schulen im Mittelalter gab. Die meisten nur für die Jungen. Dass der Körper beinahe unerforscht war und man Krankheiten so gut wie nicht behandeln konnte.

Anke Bär, selbst Mutter von zwei Kindern, versteht es, die Distanz zwischen dem Mittelalter und den nach dem Jahr 2000 Geborenen zu überwinden. Und dabei trotzdem eine große Portion Sachwissen zu vermitteln. Die liebevoll gestalteten Din-A4-formatigen Buchseiten erinnern an mittelalterliche Handschriften. Für die Seitenaufteilungen und Malereien in ihrem Buch habe sie viele alte Codices studiert und die Gestaltungselemente in abgewandelter Form in ihr Buch aufgenommen, erzählt die Autorin. Anke Bär hat bislang zwei Bücher herausgegeben. Beide waren für den deutschen Jugendbuchpreis nominiert.

Die Hanse

In Anke Bärs Geschichte über den Kaufmannsjungen Endres, spielt auch die Hanse eine Rolle. Die Hansen waren Bündnisse niederdeutscher Fernhandelskaufleute im späten Mittelalter. Um Risiken während der Überfahrt ihrer Handelswaren zu minimieren, kauften sie gemeinsam Schiffe. Bei einem Angriff von Piraten gab es nicht nur einen Geschädigten, der Verlust wurde von mehreren Kaufleuten geschultert. Der Zusammenschluss verlieh auch wirtschaftlichen Interessen im In- und Ausland mehr Gewicht. (rei)