Radolfzell Kinder mit Diabetes kommen raus aus dem Tal der Tränen

Das Diabetesforum Radolfzell bietet seit 20 Jahren erlebnisreiche Freizeiten für Kinder mit Diabetes an. Während fünf Tagen wird eine Verbindung aus Lebenfreude und Krankheits-Management geschaffen.

"Was ist denn mit dem jetzt los? Kann der überhaupt einen Sport mitmachen?", frotzeln Klassenkameraden schon mal über Kinder mit Diabetes. Wenn diese Kinder im Schulalltag häufig Außenseiter sind, so erleben sie auf der Diabetes-Freizeit im Markelfinger Naturfreundehaus ihre Autoimmun-Erkrankung als ein Stück Normalität unter ihresgleichen. Sie tauschen Erfahrungen aus, lernen unter der Anleitung von Erlebnispädagogen besser mit ihrer Erkrankung umzugehen, erhöhen ihre Alltagskompetenz im Umgang mit Diabetes und bauen ihre Angst ab. Gestärkt gehen die Kinder nach der fünf Tage dauernden Freizeit nach Hause – mit einem prall gefüllten Sack erfreulicher Erinnerungen. Das ist der Trick der Veranstaltung: Sie verknüpft die Erkrankung mit einer positiven und erlebnisreichen Freizeit, die den besseren Umgang mit ihr und die eigene Akzeptanz fördert.

Seit 20 Jahren bietet das Diabetesforum Radolfzell diese Freizeiten für Kinder an. Vorsitzender Wolf-Rüdiger Klare ist Internist, Diabetologe und Chefarzt am Klinikum Radolfzell und Mitbegründer der Diabetes-Freizeit im Naturfreundehaus für Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren. Kinder stehen vor einer riesigen Herausforderung, wenn die chronische Erkrankung der Typ 1-Diabetes diagnostiziert wird. Täglich wird der Blutzucker mehrfach bestimmt und mit Insulin-Injektionen im Griff gehalten. Anhand des Blutzuckerspiegels entscheiden ältere Patienten über die Höhe der Dosis. Idealerweise sollten sie sich im Prinzip selber behandeln können, so der Chefarzt: Eltern würden bei Kleinkindern die Injektionen übernehmen. Doch je älter die Kinder werden, desto mehr sollten sie es selber übernehmen können, erläutert Klare.

Die Kinderfreizeit sei dabei ein tolles Instrument, weil sie in schöner Umgebung und mit viel Sport, Spiel und Spaß sowie einer Erlebnispädagogik an die Kinder herantritt und ihnen nebenbei das Management der Diabetes im Alltag näher bringt.

In sechs Gruppen zu je fünf Kindern lernen sie bereits beim Frühstückstisch die Broteinheiten einzuschätzen. Dabei ermitteln sie mit einem Messgerät den Blutzuckerspiegel und schätzen den Bedarf an Insulin anhand des Frühstücks ein. Unter Experten-Anleitung und einer Waage erlernen die Kinder eine Sicherheit im Schätzen.

Die Kinder wandern, schwimmen, fahren Kanu und klettern im Kletterwerk. Sie bauen Flöße oder machen beim Standup Paddling mit. Sportliche Aktivitäten verändern den Bedarf an Insulin, der im Team besprochen wird. Die Erlebnispädagogik bringe den Vorteil mit sich, dass die an sich negativ empfundene Erkrankung mit vielen positiven Assoziationen verknüpft wird. "Umso leichter fällt es den Kindern, sich um sich selbst zu kümmern", erläutert Wolf-Rüdiger Klare. Der Internist lud die Triathletin Melanie Schipfer ein, die eigene Erfahrungen mit der Erkrankung und den Anforderungen im Hochleistungssport mit den Kindern teilte. Die Betreuung der Kinder wird mit einem großen Aufwand betrieben. Zwei Ärzte und vier Diabetes-Experten leiten die Gruppen, eine Nachtwache schützt die Kinder vor einer Unterzuckerung und ein Sportanimateur verknüpft die Pädagogik mit viel Spaß.

Die Unterstützer

Die Freizeit ist eine Kooperation des Diabetes-Forums Radolfzell und der Selbsthilfegruppe der Deutschen Diabetes Hilfe. Einmal im Jahr veranstaltet die "Diabetesde" in Berlin einen Wohltätigkeitsball, bei dem Sponsorengelder für die Unterstützung der Projekte eingesammelt werden – unter anderem für die finanzielle Unterstützung der Diabetes-Freizeit in Radolfzell. Die Radolfzeller Erika und Werner Messmer Stiftung unterstützte die Freizeit mit weiteren 4000 Euro. Unter anderem werden mit den Spenden zwei eigene Köche finanziert, die täglich die Kinder versorgen. (gla)