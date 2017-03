Ein 12 Jahre altes Kind ist am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr mit Inlinern aus einem Grundstück auf die Fürstenbergstraße gefahren und dabei gegen ein vorbeifahrendes Auto geprallt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, wurde das Kind vorsorglich zur Untersuchung und Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es habe Prellungen erlitten. Am Auto entstand ein Schaden von rund 500 Euro.