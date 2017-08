Radolfzell Keine Warteliste für Dauerparkscheine

Die Diskussion um neues Parksystem in radolfzell ebbt nicht ab. Für Anwohner und Gewerbetreibende in der Altstadt soll es hingegen ausreichend Dauerparkplätze geben. Einen Antrag kann man noch bis zum 31. August stellen.

Radolfzell – Petra Oexle fühlt sich bestätigt. Seitdem sie sich öffentlich in einem Leserbrief im SÜDKURIER über die neue Parkregelung in der Stadt beschwert hatte, erhält sie von allen Seiten nur Zustimmung. "Jedes Mal wenn mein Mann oder ich unterwegs sind, werden wir darauf angesprochen und bekommen nur positives Feedback und viel Zuspruch", sagt sie. Sie kritisierte in dem Schreiben nicht nur die deutliche Preissteigerung für ein Tagesticket von 2,50 auf acht Euro, sondern auch die Probleme als Anwohner oder Berufstätiger in der Innenstadt eine Dauerparkkarte für einen Stellplatz zu bekommen. Petra Oexle versuchte, für eine Arbeitskollegin einen solchen Platz zu beantragen und erhielt die Antwort, die Warteliste für einen Platz auf den Parkplätzen Kapuzinerareal, Parkdeck Bahnhof und Parkhaus Stadtwerke sei ziemlich lang.

Auch erhielt sie die Information, dass das Büro in dem Petra Oexle tätig ist, schon vor Wochen ein Anschreiben hätte bekommen sollen, in dem über das neue Verfahren der Dauerparkplatzvergaben informiert werden sollte. "Aber wir haben nichts bekommen. Ich habe es nur erfahren, weil ich von mir aus angerufen habe", sagt sie. Den Dauerparkkarte, die Petra Oexles Arbeitgeber schon seit Jahren hatte, wurde aufgekündigt und müsse wegen dem neuen Parksystem bis zum 31. August neu beantragt werden.

Nicole Stadach, Sprecherin der Stadtverwaltung, bestätigt die fehlenden Anschreiben an die bisherigen Dauerparkkarteninhaber. Laut ihrer Aussage habe man, nachdem das Fehlen der Schreiben bemerkt wurde, vor gut zwei Wochen neue Schreiben herausgeschickt. "Um wie viele Schreiben es sich handelt, wissen wir nicht, da es ja bei Briefen keine Sendungsverfolgung gibt", so Stadach.

Auch sei die Aussage über etwaige Wartelisten für Dauerparkkarten nicht korrekt gewesen und der "Übergangszeit vom alten zum neuen System geschuldet." Seit dem Beschluss des Gemeinderates habe man bereits viele Anfragen für Dauerparkscheine bekommen. Zu diesem Zeitpunkt habe es aber noch keine Antragsformulare gegeben. Die Interessenten, die noch keine Dauerparkkarte im alten System hatten, seien vorbehaltlich der Einreichung eines schriftlichen Antrags vorgemerkt worden. "Hier war die Wortwahl „Warteliste“ vielleicht etwas unglücklich gewählt", sagt Nicole Stadach.

Laut Stadach gehe die Stadtverwaltung davon aus, dass jeden Antrag auf einen Dauerparkplatz auch berücksichtigen zu können. "Es stehen rund 400 Dauerparkkarten für die fünf Parkareale zur Verfügung und es kann – wie bisher auch – sein, dass Dauerparkscheine für das Parkdeck am Bahnhof, die Tiefgarage Stadtwerke und den Parkplatz am Kapuzinerweg deutlich mehr nachgefragt werden als andere Parkflächen", so Stadach. Dennoch sei aufgrund der bisher eingereichten Anträge nicht absehbar, dass die zur Verfügung stehenden Dauerparkscheine nicht ausreichen würden. Heißt: Bis jetzt sieht es so aus, dass jeder, der einen Antrag auf einem Dauerparkplatz einreicht und die notwendigen Voraussetzungen erfüllt, auch einen Platz bekommt.

Petra Oexle hat in ihrem Leserbrief Gemeinderat und Stadtverwaltung aufgefordert, beim neue Parksystem nachzubessern. Auch hierfür soll sie laut eigener Aussage aus ihrem Umfeld viel Unterstützung bekommen haben. Ein Leser der lieber anonym bleiben möchte, hat sowohl Petra Oexle als auch der Redaktion den Blick nach Donaueschingen empfohlen. Dort ist das Parken in der Innenstadt für Besucher je nach Ort für eine bestimmte Zeit kostenfrei. Zwischen 1,5 Stunden und unbegrenzt können Kunden dort überall parken. Mit der Parkscheibe lässt es sich fast im gesamten Innenstadtgebiet am Straßenrand für 1,5 Stunden kostenlos parken. Donaueschingen hat etwas mehr als 21 000 Einwohner und wirbt als familienfreundliche Einkaufsstadt mit den kostenlosen Parkplätzen.

Dauerparkschein

Bewohner, die ihren Hauptwohnsitz in der Altstadt haben, gewerbliche Anlieger, die in der Altstadt einen Betrieb, Geschäft oder Gewerbe führen und öffentliche Einrichtungen können für 40 Euro pro Monat einen Dauerparkschein bei der Stadtverwaltung beantragen. Der Parkschein ist fahrzeuggebunden, nicht übertragbar und gilt nur für den jeweils ausgewiesenen Bereich. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf einen Parkplatz, sollte der Bereich bereits belegt sein. Der Parkschein berechtigt nicht zum kostenlosen Parken auf anderen Parkplätzen. (ans)