Radolfzell Keine Mehrheit für Erhöhung der Friedhofsgebühren in Radolfzell

Gemeinderat lehnt Kompromiss ab, nun muss das Regierungspräsidium Freiburg entscheiden

Radolfzell – Bei den Friedhofsgebühren in Radolfzell bleibt weiter alles offen, ein Kompromiss mit einem Kostendeckungsgrad von 90 Prozent ist im Gemeinderat mit elf Ja- und zwölf Nein-Stimmen knapp gescheitert. Nun muss das Regierungspräsidium Freiburg im Widerspruchsverfahren entscheiden, ob die bestehende Friedhofs- und Bestattungsgebührenordnung bis zur Vorlage eines Friedhofsentwicklungsplans ihre Gültigkeit behält.

Es gab mehrere Gefechtslagen in der Aussprache des Gemeinderats, nachdem die Novellierung der Gebührenordnung innerhalb von wenigen Wochen zum zweiten Mal zur Abstimmung aufgerufen worden war. Mitglieder des Ausschusses für Planung, Umwelt und Technik kritisierten ihre Kollegen im Gemeinderat dafür, dass sie ihren „gründlich vordiskutierten“ Vorschlag, den Kostendeckungsgrad für Grabplatzgebühren auf 90 Prozent festzusetzen, nicht mitgetragen hätten. Und es gab die Linie von Oberbürgermeister Martin Staab, der die ablehnende Haltung des Gemeinderats als rechtswidrig erachtet hat. Deshalb sei es seine Pflicht gewesen, dem ersten Beschluss des Gemeinderats zu widersprechen.

Zwei Gründe nannte Staab für die Rechtswidrigkeit: Erstens habe keine Abwägung bei der Entscheidung des Gemeinderats stattgefunden, und zweitens seien bei einem Friedhof kostendeckende Gebühren zwingend vorgeschrieben. „Es ist meine Pflicht, diesem Beschluss zu widersprechen“, begründete der OB noch einmal seine Position in der Sitzung. Zwei Aussagen, denen Siegfried Lehmann (Freie Grüne Liste) und Christof Stadler (CDU) deutlich widersprachen. Lehmann hob darauf ab, dass es „sehr wohl eine Abwägungsdiskussion“ gegeben habe.

Deshalb sei er auch verwundert, dass er nun rechtswidrig sein soll. Auch zum Kostendeckungsgrad von Friedhofsgebühren gebe es offenbar unterschiedliche Ansichten in unterschiedlichen Städten: „Bietigheim-Bissingen strebt 70 Prozent an, Sulzbach 60 Prozent.“ Seit Jahren würden in Radolfzell bei den Friedhofsgebühren soziale und ethische Fragen mit in die Bewertung einbezogen. Wenn der OB 100 Prozent Kostendeckung haben wolle, dann müsse er in der Tat zum Regierungspräsidium gehen. „Da bin ich gespannt, wie die entscheiden.“

Christof Stadler begründete noch einmal, warum die Mehrheit des Gemeinderats sich dazu entschlossen hatte, die Novellierung der Gebührenordnung erst nach der Vorlage eines Friedhofsentwicklungsplans zu beschließen: „Der Friedhof ist eine öffentliche Grünfläche, er gehört zu unserer Kultur.“ Deshalb sollten nach Ansicht von Stadler Wege und nicht mehr benötigte Flächen auf den Friedhöfen aus der Kostenberechnung herausgenommen werden. Es sei abzusehen, dass nicht mehr der ganze Waldfriedhof für Gräber gebraucht werde. Dieses Entwicklungskonzept sollte innerhalb eines Jahres vorliegen: „Und dann können wir einen guten Entschluss fassen“, fasste Stadler seine Position zusammen.

Norbert Lumbe (SPD) bezeichnete es als Armutszeugnis für den Gemeinderat, „dass wir die Entscheidung nicht selbst schaffen“ und das Regierungspräsidium bemüht werden müsste. Er erinnerte daran, dass der Kompromiss mit einem Kostendeckungsgrad von 90 Prozent im Ausschuss eine große Mehrheit gefunden hätte. „Die darauffolgende Diskussion im Gemeinderat brachte keine neuen Erkenntnisse“, befand Lumbe, der aber auch feststellen musste: „Unsere Fraktion wird unterschiedlich abstimmen.“ Die Entscheidung fiel mit zwölf zu elf gegen den Kompromiss denkbar knapp aus. Einen Kostendeckungsgrad von 90 Prozent hätte er akzeptiert, wie OB Staab sagte: „Damit könnten wir über Jahre eine Gebührenstabilität garantieren.“ Nun muss die Fach- und Rechtsaufsicht in Freiburg über die Friedhofsgebühren in Radolfzell befinden. „Ich bin gespannt, ob das Regierungspräsidium gegen einen Beschluss des Gemeinderats entscheiden wird“, sagte Dietmar Baumgartner von den Freien Wählern.

Begriffe und Gebühren

Die vorgeschlagene neue Bestattungsgebührenordnung arbeitet mit neuen Begriffen