Radolfzell Kartenverlosung für Abend mit den 7 Schwaben Speakern in Radolfzell

Für eine Benefizveranstaltung mit Top-Vortragsrednern und Trainern im Milchwerk in Radolfzell am Mittwoch, 31. Mai, gibt es fünf mal zwei Karten zu gewinnen

Die 7 Schwaben Speaker sind ein Zusammenschluss von engagierten Top-Vortragsrednern und Trainern aus Baden-Württemberg, die in dieser Kombination ausschließlich für soziale Projekte auftreten. Am Mittwoch, 31. Mai, steht das Redner-Team von 19 bis 22 Uhr zugunsten der Radolfzeller Lach-Falten im Milchwerk auf der Vortragsbühne und der SÜDKURIER verlost fünf mal zwei Karten im Wert von jeweils 39 Euro.

Die Veranstalter versprechen in der Ankündigung einen unterhaltsamen Abend. Als Moderator führe Markus Paul charmant, witzig und schlagfertig durch das Programm. Auf diesem stehen Gastauftritte des Rudelsingen Team Bodensee sowie des Osnabrücker Mut-Trainers Emanuel Koch mit seinem Vortrag„Und täglich grüßt Dein Lebenstraum! Mutig handeln und das Unmögliche schaffen!“. Referentin Tanja Köhler spricht zum Thema "War das schon alles? Veränderung in der Mitte des Lebens". Sie gibt laut der Pressemitteilung "eine charmante Anleitung und weiht die Zuhörer zeitgleich in das Geheimnis des großen schottischen Highland-Dudelsacks ein".

Referentin Christiane Nill-Theobalds Thema heißt "Für etwas brennen! Die neue Lust auf Leistung". Die Zuhörer lernen von Christiane Nill-Theobald laut der Ankündigung, wie Leistungslust im Arbeitsalltag wieder gelingt, da es oft an der Arbeitszufriedenheit mangle. "Kreativität ist Science Fiction – Hirnlust statt Ideenfrust!" lautet der Titel des Vortrags von Nils Bäumer. Die Gäste erfahren, wie sie die Herausforderungen von morgen schon heute lösen können. Als vierte Referentin spricht Denise Maurer über "Fit für die kommunikative Bühne des Lebens". Sie "entlarvt mit Witz, Wirkung und Tiefgang kommunikative Tücken und serviert dem Publikum handfeste Kommunikationstipps zur direkten Umsetzung", versprechen die Veranstalter des Abends.

Karten für die Benefizveranstaltung gibt es bei der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH, Bahnhofplatz 2, Telefonnummer (0 77 32) 8 15 00, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder im Internet unter www.reservix.de. Im Vorverkauf kostet eine Karte (Eintritt und Begrüßungsgetränk) 39 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren, an der Abendkasse kostet der Eintritt 45 Euro pro Person. Der komplette Erlös der Veranstaltung kommt dem Verein Lach-Falten Radolfzell zu Gute. Einlass ist ab 18 Uhr.

Wer im Zeitraum von Dienstag, 23. Mai, 6 Uhr, bis Freitag, 26. Mai, 11 Uhr, unter der Telefonnummer (0 13 79) 370 500 75 (50 Cent aus dem Festnetz der Telekom) anruft und Namen, Adresse, Telefonnummer und das Stichwort "Sieben Schwaben" hinterlässt, nimmt an der Verlosung per Zufallsgenerator teil. Die Gewinner der fünf mal zwei Eintrittskarten werden in der Samstagsausgabe im SÜDKURIER-Lokalteil veröffentlicht. Die Karten werden an der Abendkasse hinterlegt