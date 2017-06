Radolfzell Kanuclub als Filmheld: SWR-Team dreht Reportage über Radolfzell

Moderatorin Annette Krause beweist sich beim Kanu-Polo und der Kanuclub Radolfzell kommt groß heraus. Die Sendung wird als Teil der Serie "Expeditionen in die Heimat" am 4. August ausgestrahlt.

Ein kleines bisschen Puder noch, einen Strich Lippenstift – und Annette Krause wird aus der Maske entlassen, hier vor Ort in Form einer Holzbank am Seeufer. Die Hauptfigur ist damit startklar. Während sich Mitglieder des Kanuclubs Radolfzell auf einen beschaulichen Feierabend bei immer noch hellem Sonnenschein einstellen, planen die SWR-Fernsehleute Technik und Ablauf der Aufnahme. "Expeditionen in die Heimat" heißt die Sendung, für die hier Aufnahmen entstehen, Jochen Schmid ist der verantwortliche Redakteur. Beinahe überall in der Region habe er schon gedreht, nur Radolfzell sei ein "weißer Fleck", berichtet Schmid, deshalb habe er sich sehr auf die Dreharbeiten in der Stadt am See gefreut. Die 750-Jahr-Feier sei nun ein willkommener Anlass, eine Reportage über die Stadt zu drehen. Im Mittelpunkt stehen Radolfzells Schokoladenseiten: Das SWR-Team besucht das Max-Planck-Institut und seinen innovativen Leiter Martin Wikelski, trifft den Vogelkundler Peter Berthold und genießt eine Fahrt auf der historischen Seewiefke. An einem weiteren Drehtag erleben die Fernsehleute die Kunst des Pralinen- Herstellens bei Silvia Scharmacher in Markelfingen. Radolfzell hat viele spannende Facetten, das SWR-Team hat sich vor allem die touristisch herausragenden ausgesucht, um sie dem TV-Zuschauer zu präsentieren.

Annette Krause ist dabei die, die es immer trifft. Sie ist zuständig für Abenteuer, unbekannte Sportarten, kleine bis mittlere Mutproben – stets von der Kamera als unbestechlichem Beobachter in den Blick genommen. "Ich werde aber immer gefragt, ob ich das auch wirklich machen möchte", räumt die Moderatorin ein, "und ich darf immer ablehnen". Dieses Mal soll sie also am Kanu-Polo teilnehmen. Das ist neu, Kanufahren hat sie bisher noch nicht probiert. Deshalb vorab ein Kurztraining auf der grünen Wiese: Kameramann Andreas Enderle zeigt Annette Krause, worauf es beim Paddeln ankommt. Schließlich soll sie eine Chance haben, mit den Kanu-Polo-Spielern mitzuhalten – und fürs Üben hat sie gerade einmal fünf Minuten.

Die Mitglieder der Kanu-Polo-Herrenmannschaft sind bereits auf dem Feld, das im See durch Bojen abgesteckt ist. Es ist ihre normale Trainingszeit, die Männer machen sich warm. Wobei das schnell geschehen ist: "Ein Spiel läuft über zwei Mal zehn Minuten", erläutert Jürgen Schneider, Vorsitzender des Kanu-Clubs. Das Spiel sei enorm anstrengend, bei Wettkämpfen werden die Spieler daher häufig ausgewechselt.

Dann geht es los für Annette Krause. Jochen Schmid weist den Kanuclub-Chef kurz an: Er soll die Moderatorin auf dem See begleiten und ihr, falls nötig, helfen. Sie soll mitten ins Geschehen: "Wenn Annette auf dem See ist, will sie natürlich auch aufs Spielfeld". Auch die Anweisungen an Kollegin Krause sind knapp und klar: "Wir machen ein paar Actionbilder, wie es losgeht und du sagst etwas. Der Chef gibt dir die Hinweise fürs Spielfeld". Annette Krause erwidert mit einem weniger überzeugten Blick, ob sie wirklich auf das Spielfeld will. Es geht ihr erst einmal darum, das wackelige Kanu in Balance zu bringen. "Ich hatte mir das einfacher vorgestellt", verkündet sie ihre Einsicht kameratauglich. Ein paar Paddelschläge, eine Drehung um sich selbst, dann gleitet sie über den See: beim Erlernen des Paddelns beweist Annette Krause Tempo. Komplizierter ist der nächste Schritt: die Neupaddlerin muss mit den trainierten Kanu-Polo-Spielern auf dem Spielfeld mithalten. Schön ist's auch, wenn man als Neuling gelegentlich den Ball erwischt. So gut es im Eifer des Spiels eben geht, nehmen die routinierten Spieler Rücksicht auf die Fernsehfrau, aber auch für den Beobachter ist zu erkennen, dass dieser Sport keine Ausruhpartie ist. In schneller Abfolge wechselt der Fokus von einem Tor zum anderen, wer schneller ist, hat die beste Chance auf ein Tor.

Gemütlicher ist ohnehin die Perspektive vom Ufer aus. Einige Mitglieder des Vereins haben sich dort zusammen gefunden, die ihr Feierabendbier genießen wollen. Jetzt bietet das SWR-Team willkommene Abwechslung. "Alle sind ein bisschen aufgeregt", bestätigt Thomas Scharmann, "das ist spannend anzusehen." Der Kanuclub hat an diesem Abend in jedem Fall gewonnen: seine Rolle als Filmheld hat er bravourös gemeistert, der Untersee hat die perfekte Kulisse beigesteuert.

Zur Sendung