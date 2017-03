Radolfzell Kabarettwinter mit Klaus Birk: Schwäbische Schläue im Milchwerk

Klaus Birk lässt bei seinem Auftritt beim Kabarettwinter nichts aus: Von köstlichem Spott bis zu investigativen Fragetechniken reicht die Bandbreite.

Donald Trump bereitet Spaß. Nie würde man wissen, was er angestellt habe, wenn er nach Hause kommt. Klaus Birks Humor ist schwäbischer Strickart. Mit feinster Ironie nimmt er die Welt so, wie sie ist, und verleiht ihr in seinem "Best of" eine vergnügliche Wendung. Beim Kabarett-Winter im Radolfzeller Milchwerk gibt er kreative Antworten für die Tagesabschnittsgefährtin oder deckt auf, weshalb die Achtsamkeit bei langjährig andauernden Beziehungen gedämpft ist. Nonchalant führt er in die Astrophysik ebenso ein wie in Versuche, vom Aussterben bedrohte Tierarten zu retten.

Wenn über Tiere gesprochen wird, dann sterben die meisten von ihnen aus. Viele reisen dafür eigens nach Baden-Württemberg, so die These von Klaus Birk. Italienische Eidechsen kommen per Zug an, exotische Würmer lassen sich von Fliegern auf Stuttgarter Dächer abwerfen oder Fische via Neckar per Tanker vom Schwarzen Meer einschiffen. Damit diese nicht aussterben, werden millionenschwere Maßnahmen getroffen. Zauneidechsen werden in Calw stressfrei umgesiedelt, damit ihnen nicht der Schwanz abfällt. Fledermäuse bekommen unteriridische Fluchtwege, um herannahenden Intercitys ausweichen zu können. 20 Millionen Euro war einem Zoo die Gorilla-Villa wert, um der vom Aussterben bedrohten Tierart im Beton-Ambiente mit Panzerglas ein natürliches Umfeld zu geben. Birks köstlicher Spott regt auch den Bund der Steuerzahler an.

Birk demonstriert die Schläue schwäbisch-investigativer Fragetechniken, die jedes Geheimnis zu entlocken vermögen. Er gibt Tipps, wie Männer ihren Frauen jahrelang effizient die Geliebte unterschlagen können. Oder wie man sich Kraftausdrücke durch neurolinguistische Umprogrammierung humorvoll vom Hals schaffen kann. Dabei wird aus einem "Arschloch" schon mal ein "Wanderhase", den man dem eigenen Gatten sorglos um die Ohren schlagen kann. Das Publikum schüttet sich wiehernd vor Lachen aus und kichert zwischen den Erzählungen über den ganz alltäglichen Wahnsinn.