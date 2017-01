Radolfzell Kabarettwinter: Hier gibt's schon noch was zu lachen

Der Kabarettwinter in Radolfzell beginnt. Den Auftakt macht am Dienstag, 10. Januar, der bekannte Kabarettist Matthias Richling

Die Kleinkunst- und Comedyszene ist wieder zu Gast in Radolfzell: und da das Stadtjubiläum Anlass zu Besonderem bietet, hat man sich beim Kulturbüro um bekannte Gesichter bemüht: drei Top-Acts seien mit Matthias Richling, Hagen Rether und Florian Schröder dabei, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Zum ersten Mal soll es eine Radolfzeller Lachnacht geben.

Den Auftakt macht Matthias Richling am Dienstag, 10. Januar – und den kennt im Süden wirklich jeder: Die politische Wirklichkeit ergänzt er dieses Jahr um die Geschichte. Richling untersucht die Parallelen in der Entwicklung der Machtverhältnisse damals und heute. Dass Angela Merkel Sigmund Freud besucht, darf also nicht verwundern.

Tina Häussermann betritt am 27. Januar mit „Futschikato“ die Bühne des Milchwerks. Das Programm nennt sie selbst eine kabarettistische musikalische Selbstverteidigung. Lustvoll sucht die Klavierkabarettistin nach den Sandkörnern im Getriebe des Alltags.

Frank Fischer trainiert am 3. Februar die Lachmuskeln. Mit dem Programm „Gewöhnlich sein kann jeder“ plädiert er für den aufregenden Alltag eines jeden. Ein alter Bekannter ist auch Klaus Birk in Radolfzell, der dieses Jahr mit „Best of Birk“ am 3. März in die Stadt kommt. Der Comedian zeigt Szenen aus seinen Bühnen- und TV-Programmen und verspricht trotz Globalisierung den Humor nicht zu verlieren. Mit den großen Themen wiederum versucht es Hagen Rether am 5. März: „Liebe“ heißt sein Programm, das kann in heutiger Zeit nicht schaden. Er nimmt sich vor, den gesellschaftlichen Konsens in Frage zu stellen und plädiert für mehr Mitmenschlichkeit.

Und die Lachnacht? Sie bildet einen Höhepunkt am 16. März. Ole Lehmann moderiert den Abend, an dem verschiedene Comedians auftreten: Ingmar Stadelmann, Lutz von Rosenberg Lipinsky und Maxi Gstettenbauer unterhalten das Publikum. Den Schlussläufer im Langstrecken-Kabarettwinter macht Florian Schröder am 30. März mit seinem Programm „Entscheidet euch“.

finden im Milchwerk statt und beginnen um 20 Uhr. Karten für die Vorstellungen im kleinen Saal kosten je 19 Euro. Das komplette Programm im Internet: www.radolfzell.de/kabarett-winter