Radolfzell Junger Schläger kommt mit blauem Auge davon

Das Amtsgericht Radolfzell befindet einen jungen Mann für schuldig, vor einer Singener Disko einen anderen Besucher krankenhausreif geschlagen zu haben. Da er zur Tatzeit gerade erst 18 Jahre alt geworden war, kommt er mit einer Geldstrafe davon.

Man habe es an jedem dritten oder vierten Sitzungstag mit Gewaltdelikten zu tun, die meist ohne jeden Grund vom Zaun gebrochen würden und bei denen oft jemand krankenhausreif geschlagen werde. Der Radolfzeller Amtsrichter gab diese erschreckende Information, als es im Amtsgericht um einen Fall gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung ging.

Ein heute 20-Jähriger aus dem Kreis Konstanz war angeklagt, im Sommer 2015 vor einer Diskothek im Singener Süden zusammen mit vier weiteren Tätern zwei junge Männer aus dem Bodenseekreis brutal zusammengeschlagen zu haben. Während die anderen vier Täter unerkannt blieben, wurde der Angeklagte festgehalten und der Polizei übergeben.

Alkohol spielte in dieser Nacht eine große Rolle, denn immerhin war man bis 4 Uhr morgens in der Disco. Zunächst gab es wohl eine verbale Auseinandersetzung unter den Beteiligten, worauf diese alle die Disco verlassen mussten. Als sich die beiden jungen Männer aus dem Bodenseekreis mit ihrem Fahrer (Zitat: "Ich hatte nichts getrunken!") auf den Weg zum Auto machten, wurden sie von einer etwa vier- oder fünfköpfigen Personengruppe gestellt.

Den Angeklagten als Mitglied dieser Gruppe erkannte der Hauptgeschädigte vor Gericht wieder, auch, weil ihn dieser mit dem Satz provoziert hatte: "Willst du dich mit einem Kickboxer anlegen?". Dass der Angeklagte in der Tat Kickboxer war, musste er vor Gericht auf Nachfrage des Richters einräumen. Dann begann die Schlägerei. Als erstes erhielt der Hauptgeschädigte aus dem Bodenseekreis einen so heftigen Schlag gegen den Kopf, dass er zu Boden ging. Dann wurde er mit Füßen getreten, bis er bewusstlos wurde. Sein Freund wollte ihm zur Hilfe eilen, wurde jedoch selber angegriffen. Auch er erkannte vor Gericht den Angeklagten als einen Beteiligten wieder: "Die erste Faust kam von ihm", stellte er fest.

Auch der Fahrer der Gruppe aus dem Bodenseekreis sagte als Zeuge aus, der Angeklagte sei "aktiv dabei gewesen". Er war es auch, der schließlich die Männer der Disco-Security zur Hilfe rief, die den Angeklagten festhielten und der Polizei übergaben.

Für die beiden Hauptgeschädigten aus dem Bodenseekreis hatte das nächtliche Geschehen vor der Disco üble Folgen. Der am schwersten Verletzte erlitt nicht nur Prellungen am ganzen Körper, sondern auch eine Gehirnerschütterung und ein Frontzahn brach ab. Es bestand Verdacht auf Gehirnblutungen, weswegen er drei Tage im Krankenhaus bleiben musste. Noch Monate danach habe er Kopfschmerzen gehabt und musste Schmerzmittel nehmen, antwortete er auf Nachfrage des Richters. Der zweite Verletzte erlitt ebenfalls Prellungen und musste in die Notaufnahme des Krankenhauses zur ambulanten Behandlung.

Der Angeklagte bestritt jede Beteiligung an dem brutalen Geschehen. Er habe zwar auch die Disco verlassen, sei jedoch beim Versuch, die erregte Menge vor der Disco zu umgehen, selber geschlagen worden. "Ich habe niemand geschlagen und getreten", sagte er vor Gericht. Ein Vertreter der Jugendgerichtshilfe wies darauf hin, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt den 18. Geburtstag gerade erst hinter sich gehabt habe, was die Anwendung des Jugendstrafrechts rechtfertige.

Plädoyers und Urteil

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft betonte, der Angeklagte sei aufgrund der Zeugenaussagen einwandfrei als einer der Schläger wiedererkannt worden, wobei auch sein Ausspruch, er sei Kickboxer eine Rolle spiele. Auch aufgrund einer Vorstrafe aus früheren Jahren und in Anbetracht der erheblichen Folgen der Tat verlangte sie zwei Wochen Jugendarrest "als Warnschuss" sowie Schmerzensgeld für die Betroffenen. Die Verteidigung hingegen fand die Zeugenaussagen als nicht ausreichend für eine Verurteilung und forderte Freispruch.

Doch das Urteil des Amtsrichters war eindeutig: Der Angeklagte sei schuldig der gefährlichen Körperverletzung. Die Taten seien durch die Zeugenaussagen bewiesen. Beide Zeugen seien uneingeschränkt glaubwürdig. Es handele sich um ordentliche und zuverlässige junge Männer, die niemand zu Unrecht beschuldigen würden. Den von der Staatsanwaltschaft geforderten Jugendarrest, so erklärte der Richter, verhänge er nur deswegen nicht, weil der Angeklagte zum Tatzeitpunkt das 18. Lebensjahr gerade erst überschritten gehabt habe und eine Reifeverzögerung daher nicht auszuschließen sei. Heute mache der Angeklagte einen reifen und erwachsenen Eindruck, stellte der Vorsitzende fest.

Doch müsse er 1500 Euro an den Malteser-Hilfsdienst zahlen. Hinzu kämen Schmerzensgeldforderungen der beiden Verletzten, die diese in einem eigenen Zivilverfahren geltend machen können. Sollte es mit der Zahlung des Bußgeldes an den MHD nicht klappen, warnte der Vorsitzende, "wandern Sie doch noch in den Arrest".