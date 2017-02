Radolfzell Junger Mann mit zwei Promille und ohne Licht auf dem Fahrrad unterwegs

Knapp zwei Promille Alkohol hatte ein 26-jähriger Fahrradfahrer im Blut. Die Polizei betont, dass auch das Fahrrad als Fortbewegungsmittel in betrunkenem Zustand tabu ist.

Als Polizeibeamte am Mittwoch gegen 00.30 Uhr einen Fahrradfahrer kontrollierten, der ohne Beleuchtung auf der Bismarckstraße fuhr, stellten sie starken Alkoholgeruch fest. Der 26-Jährige erklärte, von einem Kumpel zu kommen und etwas Bier getrunken zu haben. Alkoholbedingte Ausfallerscheinungen waren nicht festzustellen.



Nach einem Atemalkoholtestergebnis von knapp zwei Promille folgten eine ärztliche Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr, so die Information der Polizei in einer Pressemitteilung. Die Polizei betont zudem, dass ab einem Alkoholgehalt von 1,6 Promille bei Fahrradfahrern von einer absoluten Fahruntauglichkeit ausgegangen wird.