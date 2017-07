Radolfzell Junge Schreinergesellen sind stolz auf ihre Leistung

Junge Schreiner stellen im Berufsschulzentrum ihre Gesellenstücke vor. Für die besten Absolventen gab es Preise.

„Hätte ich es nochmals mit der Berufswahl zu tun, also, Schreiner, das ist mein Traum.“ Derartige Sätze hörte man in der Sporthalle des Berufsschulzentrums. Dort hatten sich 20 neue Schreinergesellen aus dem Landkreis diesen Traum erfüllt und präsentierten ihre Gesellenstücke. Sechs von ihnen können sich laut einer Mitteilung der Innung zudem Innungssieger nennen, fünf weitere erhielten Preise im Gestaltungswettbewerb „Die gute Form“ der Schreiner-Innung Konstanz und des Landesverbandes. Zahlreiche Besucher überzeugten sich vor und nach dem Festakt von dem Können der jungen Handwerker sowie von der Qualität der Werkstücke ihrer Kollegen im zweiten Lehrjahr und den Arbeiten der Klasse Produkt-Design. „Unser Beruf ist so vielseitig und einmalig – genau wie die Arbeiten, die wir für unsere Kunden als jeweilige Unikate gestalten“, so vermittelte Innungsobermeister Baldur Noebel seine Leidenschaft für das Schreiner-Handwerk. Die Absloventen erreichten einen Gesamtnotendurchschnitt in Theorie und Praxis von 2,38.

In den Dank an alle an Ausbildung und Prüfung Beteiligten im Berufsschulzentrum und den Betrieben bezog sich auch Schulleiter Norbert Opferkuch ein.

Er riet den jungen Handwerkern gemäß der als Prüfungsteil gefertigten hölzernen Aktenkoffer, die er als Symbol der Beweglichkeit sah, auch im Wissen und im Sammeln von Erfahrung beweglich zu bleiben: „Dann steht Ihnen die Welt offen!“ Während die Innungssieger ihre Urkunden an der großen Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft im Oktober verliehen bekommen, konnten die Gewinner des Gestaltungswettbewerbs ihre Preise gleich entgegennehmen. Innovation, Funktion, Konstruktion, aber auch Zeitgeist und Gespür für Stil und Gestaltung standen hier im Vordergrund der Bewertung. Matthias Denzel erreichte den ersten Platz und erhielt zudem den Detail-Preis der Innung. Für ihn das Ticket zur Teilnahme am Landeswettbewerb.

Die Besucher und offiziellen Gäste ließen sich die Gesellenstücke genau erklären. Schreinermeister spendeten viel Lob. Auszubildende des zweiten Lehrjahres hatten ebenfalls spannende Möbelstücke gefertigt. Die Produktdesign-Klasse zeigte, wie vielfältig man das Thema ‚Sitzmöbel‘ umsetzen kann.

Die besten jungen Schreinergesellen

Die Preisträger der Schreiner-Gesellenprüfung 2017: Erste Innungssieger Carina Beil (Gesamtnote 1,6; Schreinerei Naktowitsch, Hilzingen); Moritz Rauch (1,7; Schreinerei Ralf Homburger, Hilzingen).

Dritter Innungssieger Maik Stadler (1,8; Schreinerei Ewald Bottlang, Liggeringen). Vierte Innungssiegerin Lena Huber (1,9, Schreinerei Alfred Overlack, Radolfzell); Anne Lendzian (1,9; Schreinerei Armin Martin, Eigeltingen); Saara Schafheitle (1,9; Schreinerei Pestalozzi Kinderdorf, Wahlwies).

Sie erhalten ihre Urkunden und Preise bei der großen Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft am 13. Oktober 2017 in der Talwiesenhalle in Rielasingen-Worblingen.

Preisträger Gestaltungswettbewerb „Die gute Form“ 2017: Anerkennungspreis und Detail-Preis Matthias Denzel (Schreinerei Denzel, Singen).

Belobigungspreis Nicolai Rothmund (Schreinerei Bisinger, Steißlingen); Jannik Kirmaier (Stefan Kraus, Schreinerei Sandmann Konstanz).

Erwähnenswert Nadine Reisacher (Konrad Schächtle, Konstanz); Alexander Geist (Schreinerei Ott, Konstanz).