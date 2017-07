Radolfzell Junge Modedesigner machen BSZ-Turnhalle zum Laufsteg

Die Absolventen des Berufkollegs für Modedesign zeigen bei ihrer Show am 22. Juli im Berufsschulzentrum Radolfzell ihre Sicht auf Metropolen der Welt.

Paris, New York, Berlin und Dubai sind zu Gast im Berufsschulzentrum Radolfzell (BSZ) – zumindest modisch gesehen und so, wie sich die Absolventen des Berufkollegs für Modedesign die Bekleidung in den großen Metropolen vorstellen. Zusammen mit 47 weiteren Schülern präsentieren sie in einer einstündigen Laufsteg-Show 13 Städte von Weltformat. Die Inspiration für die Mode kam schon immer von den Straßen der großen Metropolen, sagen die Absolventen: Auch der Streetstyle sei kaum von der Straße wegzudenken. Am Samstag, 22. Juli, zeigen 67 Schüler in der Turnhalle des BSZ Kreativität und fachliches Können. Den Besucher erwarten 85 tragbare und maßgeschneiderte Modellkleider aus den Metropolen der Welt, die für die Straße tauglich sein sollen. Darunter auch experimentelle Bekleidung, die den Gedanken des Upcyclings und der Ressourcen schonenden Verarbeitung gerecht werden.

Ariel Tusso schließt in diesem Jahr im BSZ ihre Ausbildung zum Modedesign ab. Die Sizilianerin hat möglicherweise auch arabische Wurzeln, erklärt sie ihr orientalisch wirkendes Erscheinungsbild. Sie präsentiert die Metropole Dubai in einer tragbaren Mode, bei der Tradition, Moderne und Kulturvielfalt der Millionenstadt zusammenfließen. In ihrer Abschluss-Kollektion legt sie Wert darauf, die orientalische Tradition modern zu interpretieren. Für Magdalena Gubisch besitzt Berlin keine Altstadt, sie sei aus Ruinen wiederaufgebaut: geradlinig, rechteckig und mit grauen Beton. Ihre Urban Streetware spiegelt die Formen und Farben der Metropole wider. Sie kombiniert geradlinige sowie in Übergröße geschnittene Mode und bringt auch die straßentauglich gewordene Jogginghose mit Kapuzenpullovern auf den Laufsteg.

Unter acht Millionen Einwohnern kann man in New York optisch schnell in Bedeutungslosigkeit versinken. Rebecca Heim zeigt Mode in Gelbtönen, die auch die Farben der New Yorker Taxis aufnehmen. Sie kombiniert Senfgelbtöne mit Braun in einer leicht taillierten Kleidung und bietet tiefe Ausschnitte mit Volantbesatz. Eda Tokur setzt auf Weiblichkeit und wird damit dem Klischee von einer Pariserin gerecht. Die 21-Jährige setzt in ihrer Abschlussarbeit auf figurbetonte und elegante Mode mit beerigen Tönen und Spitzen. Sie kombiniert straßentauglich Schick mit Romantik und zeigt einen Jumpsuit.

Ein weiterer Schwerpunkt der Schau deckt einen aktuellen Trend ab: Das Upcyclen und den schonenden Verbrauch von Rohstoffen. Oft sind Kleiderschränke überfüllt mit ausgedienter Mode. Die Absolventen zeigen in einer experimentellen Arbeit, wie man alte Jeanshosen zu neuen Kleidungstücken verwandelt oder wie man aus einer begrenzten Stoffmenge Kleidungsstücke ohne Stoffrest erstellt, wobei kein Abfall entsteht. Die zweite Jahrgangsstufe kreiert Mode aus Plastik-Abfallprodukten. Sämtliche experimentelle Arbeiten sind Metropolen gewidmet. Wie stelle ich aus einer begrenzten Fläche ein dreidimensionales Kleidungsstück her und wie mache ich aus zwei Hosenbeinen ein Kleid, ein Oberteil oder eine Jacke, erläutert die Lehrerin für die Realisierung, Petra Kiefer, die Herausforderungen an die Schüler, die auch für Hobbyschneider interessant sein könnten.

Vor der Modenschau zeigen die Schüler ihre Kleider im Hauptgebäude in einer Ausstellung auf Büsten und zeigen ihre Kreativbücher mit Varianten der tragbaren Mode. Vor und nach der Schau können sich Gäste Tipps und Ratschläge der Absolventen einholen.

Show und Ausstellung

Die Schüler des Berufskollegs Modedesign im Berufschulzentrum Radolfzell zeigen am Samstag, 22. Juli, um 20 Uhr in der Turnhalle des BSZ eine Streetstyle-Modenschau, die tragbare Mode zum Leitfaden der Show macht und Recycling, Upcycling und Zero-Waste einen Raum gibt. Die Ausstellungseröffnung ist um 19 Uhr.