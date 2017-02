Radolfzell Junge Landwirte messen sich beim Berufswettbewerb

Am heutigen Dienstag, 7. Februar, findet der Wettbewerb der Land-jugend wieder am Berufsschulzentrum in Radolfzell statt.

Um 8.30 Uhr wird die Veranstaltung durch Franz Käppeler, Vizepräsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) und Norbert Opferkuch, Leiter des Berufsschulzentrums (BSZ) eröffnet. Dieses Jahr nehmen 35 Junglandwirtinnen und -junglandwirte unter dem Motto „Grüne Berufe – Wachstum, Stärke, Leidenschaft“ an dem Berufswettbewerb teil – so eine Pressemitteilung des BSZ. Die Siegerehrung findet gegen 14 Uhr statt. Sie wird durchgeführt durch BLHV-Vizepräsident Franz Käppeler.Bundesweit nehmen rund 10 000 Auszubildende der Sparten Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Hauswirtschaft und Weinbau am Wettbewerb teil. Die Berufsschüler treten einzeln, Fachschüler im Team an.

Außer in Radolfzell stellen am heutigen 7. Februar knapp 120 weitere junge Landwirtinnen und Landwirte in Emmendingen, Donaueschingen und Villingen sowie etwa 80 Jungwinzerinnen und Jungwinzer in Breisach ihr Können unter Beweis. Der Wettbewerb, der bereits zum 33. Mal stattfindet, prüft nicht nur Berufstheorie und –praxis, sondern auch das Allgemeinwissen, die Fähigkeit zum korrekten Schriftverkehr und das Präsentationsvermögen der Teilnehmer. Diese sollten unter anderem wissen, wie man einen Stecker fachgerecht repariert, sollten sich in der Bestimmung von Futtermittel und Saatgut auskennen und auf dem Schlepper fit sein.

Die vier besten Berufsschüler und die fünf besten Fachschulteams aller südbadischen Erstentscheide qualifizieren sich für den Verbandsentscheid am Dienstag und Mittwoch, 4. und 5. April, der auf der Hochburg in Emmendingen ausgetragen werden wird.

Hinzu stoßen die Besten der Vorentscheide in der Sparte Hauswirtschaft. Für rund 200 junge Forstwirte aus ganz Baden-Württemberg findet der Landesentscheid des Berufswettbewerbs am Freitag, 28. April, im Forstlichen Ausbildungszentrum Mattenhof in Gengenbach statt.Die besten Vertreter aller Sparten fahren vom 12. bis 16. Juni zum Bundesentscheid nach Mecklenburg-Vorpommern, um sich mit Teilnehmern aus ganz Deutschland zu messen. Der Wettbewerb, der alle zwei Jahre vom Deutschen Bauernverband veranstaltet wird, wird in Südbaden vom Bund Badischer Landjugend (BBL), dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband sowie in enger Zusammenarbeit mit den Haus-, Land- und Forstwirtschaftlichen Ausbildungsstätten, den Ämtern für Landwirtschaft und dem Weinbauverband ausgerichtet. Unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz soll mit dem Berufswettbewerb die hohe Qualität der Aus- und Fortbildung in den grünen Berufen deutlich gemacht werden. Ein besonderer Dank gilt den zahlreichen Partnern, die auch dieses Jahr den Berufswettbewerb mit Sach- und Geldpreisen unterstützen.

des Berufswettbewerbs:8.30 Uhr Begrüßung und Eröffnung durch Norbert Opferkuch und Franz Käppeler8.40 Uhr Ausrichtung des Wettbewerbes (Fachtheorie, Allgemeinwissen undpraktische Aufgaben)14 Uhr Siegerehrung durch Franz Käppeler