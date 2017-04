Radolfzell Jugendräte erhalten Preis für Projekt "Pimp my town"

Unter 100 Bewerbern auf Platz zwei und 1000 Euro vom Sozialministerium: Der Radolfzeller Jugendgemeinderat ist stolz auf sein Projekt "Pimp my town". Nun wollen sich Stadt und Jugendrat um eine Förderung aus dem bundesweiten Programm "Demokratie leben" bemühen.

Die Jugendgemeinderäte haben Grund, stolz zu sein. Beim Landeswettbewerb um den Jugendbildungspreis lagen die Radolfzeller an zweiter Stelle. Die von Manfred Lucha, Minister für Soziales und Integration in Baden-Württemberg, unterzeichnete Urkunde lag bei der jüngsten Sitzung des Gremiums auf dem Tisch, daneben ein Scheck über 1000 Euro. "Damit haben wir gar nicht gerechnet", meinte Pauline Meyer, JGR-Vorsitzende strahlend. Über 100 Bewerber hätten sich um eine Auszeichnung bemüht.

"Pimp my town": Wie kann ich meine Stadt aufmotzen? So lautet das Projekt, mit dem die Radolfzeller Jungräte sich beworben hatten. In einem Jugendforum wurden Vorschläge im Hinblick auf die Stadtentwicklung bis ins Jahr 2030 zusammengetragen. Vor allem die Nähe zu den im Gemeinderat diskutierten Themen sowie der generationenübergreifende Ansatz überzeugten die Juroren. Zu dem Forum kamen nicht nur Jugendliche. Diskutiert wurden die Themen Integration, Natur und Umwelt, Abendgestaltung, Veranstaltungen für junge Leute, Seeufergestaltung, Einkaufsmöglichkeiten, Mobilität sowie öffentlicher Nahverkehr. In einem Bürgerworkshop wurden die Ideen von Jung und Alt weiterentwickelt. Schließlich sollen sie in den Stadtentwicklungsplan "Step 2030" miteinfließen. "'Pimp my town' – das könnte was werden" – so urteilten die Juroren des Jugendbildungspreises.

Was sie mit den 1000 Euro Preisgeld anfangen könnten, dafür haben die jungen Politiker auch schon eine Idee. Seit langem ist geplant, eine größere Fläche mit Genehmigung der Stadt mit Graffiti zu besprühen. Trafohäuschen oder eine Unterführung kämen dafür in Frage. Ein erster Workshop hat im März erfolgreich stattgefunden. Acht Teilnehmer konnten vier Stunden lang Folien besprühen, die an Bauzäunen aufgespannt waren. Mit acht Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen haben die Jungräte sich entschieden, 500 Euro ihres Preisgeldes für das Projekt einzusetzen. Die Unterführung am Libellenweg wäre ein geeigneter Standort, meinte der Jungrat Pirmin Dietrich, der den Arbeitskreis Graffiti leitet.

Schließlich galt es noch Weichen für die neue Wahlperiode zu stellen. Jugendreferentin Eva-Maria Beller berichtete, die Stadt Radolfzell habe sich für das bundesweite Förderprogramm "Demokratie leben" beworben. Kommunen, die sich Unterstützung in Form von Seminaren und Projektarbeit wünschen, um rechtspopulistischen Strömungen entgegenzuwirken, können im Rahmen dieses Programms finanzielle Mittel beantragen. Radolfzell hätte Anlass, sich dieser Thematik zu widmen. Die Aktivitäten der rechtsradikalen Gruppierung "Der dritte Weg" sähe die Stadt mit kritischen Augen, so Beller. Die Gruppierung versuche in der Stadt Fuß zu fassen. Unter anderem steht sie im Verdacht, die von Schülern angefertigten Friedensflaggen am Kriegerdenkmal auf dem Luisenplatz entwendet zu haben. Am 29. April sei der Antrag für eine Beteiligung am Förderprogramm gestellt worden. Sollte er angenommen werden, wünsche die Stadt sich, dass der Jugendgemeinderat ein Forum organisiert, das Jugendliche ermuntern soll, Toleranz und Akzeptanz in einer demokratischen Gesellschaft auszuleben. Stattfinden könnte das Jugendforum im Frühjahr 2018. Dann wird der Jugendgemeinderat neu zusammengesetzt sein. Die jetzt amtierenden Jungräte befürworteten das Projekt.

Die Wahl zum Jugendgemeinderat

Derzeit können sich Jugendliche ab 14 Jahren für die Jahre 2017 bis 2019 für den Jugendgemeinderat bewerben. Voraussetzung für die Kandidatur ist, dass man seit mindestens drei Monaten in Radolfzell oder einem der Ortsteile wohnt. Der Bewerbungszeitraum läuft noch bis zum 30. April. Vom 29. Mai bis zum 1. Juni wird gewählt. Wahlberechtigt sind Jugendliche von 14 bis 21 Jahren. Eine mobile Wahlurne wird jeweils für einige Stunden in Schulen, öffentlichen Gebäuden und Plätzen in der Innenstadt Halt machen. Für jede Schule gibt es einen Garantieplatz. Das heißt, aus jeder Schule bekommt der Schüler, der die meisten Stimmen erhält, automatisch einen Platz im JGR. (rei)