Radolfzell Jugendmusikschule überzeugt auf höchstem Niveau

Die erfolgreichen Teilnehmer am Regionalwettbewerb Jugend musiziert erhalten bei einem Konzert die Sparkassenpreise.

Die erfolgreiche und preisgekrönte Teilnahme der Jugendmusikschule Radolfzell am Regionalwettbewerb Jugend musiziert im Februar wurde durch die Verleihung der Sparkassenpreise gekrönt. 42 junge Musiker der Jugendmusikschule haben mit einem äußerst hohen Niveau überzeugt und konnten in verschiedenen Altersklassen und Kategorien Preise erzielen.

Begrüßt wurden die Preisträger und Besucher im Beethovensaal der Jugendmusikschule von Musikschulleiter Hans Heinrich Hartmann. Der in diesem Jahr in Radolfzell ausgetragene Regionalwettbewerb sei der Anfang eines tollen Musikjahres für die Stadt, in der Musik über das gesamte Jubiläumsjahr hinweg eine große Rolle spielen wird. "Unsere Teilnehmer haben ausgezeichnete und anerkennungswürdige Leistungen gezeigt", freute sich Hartmann und hob zudem die musikalische Entwicklung der Jungmusiker über die vergangenen Jahre hervor.

"Musik macht unsere Stadt aus", betonte Bürgermeisterin Monika Laule und lobte in ihrem Grußwort die jahrzehntelange und herausragende Nachwuchsarbeit der Jugendmusikschule. Auch die jüngste Bürgerbefragung hätte die große Bedeutung gezeigt, welche die Musik für die Stadt darstellt. Auf die Leistung aller Teilnehmer und Preisträger sei sie sehr stolz. Besonderen Dank richtete Monika Laule an die Musiklehrer, Eltern sowie an Peter Zinsmaier für die langjährige Unterstützung durch die Sparkasse.

Bei der feierlichen Preisverleihung stellten verschiedene Solokünstler und Ensembles ihr Können unter Beweis. Mit großem Beifall bedacht wurde gleich zum Auftakt das Violoncello-Ensemble mit Jana Morgenstern, Julia Wennrich, Leonie Klopstock und Maya Gius. Benedikt Kunz, einer der jüngsten Teilnehmer am Wettbewerb, präsentierte am Klavier "The Little Negro" von Claude Debussy, während Sibylle Melzer und Jelena Maier ebenfalls am Klavier mit Stücken von Robert Schumann und Béla Bartók glänzten.

Im Anschluss präsentierte das Trompetenduo Karla Maucher und Alexander Jansen den "Fast Swing", gefolgt von einem dreiköpfigen Klarinettenensemble mit Emma Rauch, Emilly Scharnefski und Katharina Rauser. Den krönenden Abschluss bildete Melanie Berchtold, die mit ihrer Darbietung an der Harfe für begeisterten Applaus sorgte.

Bereits seit vielen Jahren unterstützt die Sparkasse Hegau-Bodensee den musikalischen Nachwuchs in Radolfzell. Peter Zinsmaier gratulierte allen Preisträgern und überreichte den Sparkassenpreis.