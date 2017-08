Radolfzell Jugendliche bekommen in Radolfzell zu einfach harten Alkohol verkauft

Die jüngsten Alkoholtestkäufe von Polizei und Stadtverwaltung in Radolfzell enden mit einem schlechten Ergebnis. Ein 17-jähriger Testkäufer hat in 11 von 19 Fällen branntweinhaltige Getränke verkauft bekommen.

Radolfzell – Die Bilanz ist ernüchternd. Elf von 19 getesteten Geschäften haben einem Minderjährigen branntweinhaltigen Alkohol verkauft. Die Stadtverwaltung Radolfzell – Abteilung Sicherheit und Ordnung – und die Radolfzeller Polizei haben in der Stadt und den Ortsteilen Testkäufe durchgeführt. Ein jugendlich aussehender 17-Jähriger stellte sich laut gemeinsamer Mitteilung der Polizei und Stadtverwaltung als Testkäufer zur Verfügung und versuchte in den Einzelhandelsgeschäften, Discountermärkten und Tankstellen branntweinhaltige Getränke zu erwerben. Und war damit erstaunlich erfolgreich. "Das Ergebnis erschreckt", sagt Willi Streit, Leiter des Polizeireviers.

Der 17-Jährige erhielt in mehr als der Hälfte der Läden ohne Nachfragen des Verkaufspersonals oder Vorzeigen eines Ausweises hochprozentige alkoholische Getränke. Und dieser darf erst ab 18 Jahren abgegeben werden. Auf Nachfrage erklärten einzelne Betroffene, aus Stress auf eine Altersüberprüfung verzichtet oder sich bei der Berechnung des Alters verrechnet zu haben. In einigen Fällen erfolgte ausschließlich eine "Gesichtskontrolle" mit einer falschen Einschätzung des Alters der Testperson, teilte die Polizei mit. Die beanstandeten Verkaufsstellen müssen mit einem von der Abteilung Sicherheit und Ordnung der Stadtverwaltung Radolfzell in Gang gesetzten empfindlichen Bußgeld rechnen. Und dieses ist empfindlich hoch. 300 Euro sind für den Verkauf von hochprozentigen Alkohol an Minderjährige fällig, zuzüglich 28,50 Euro Bearbeitungsgebühr.

Nach zwei Jahren Pause haben Stadtverwaltung und Polizei erneut diese Testkäufe durchgeführt. In der Vergangenheit haben Radolfzeller Händler besser abgeschnitten. "Nachdem sich gegenüber den vorangegangenen Alkohol-Testkäufen in den Jahren 2010 und 2013 die Beanstandungsquoten von 66 Prozent auf 50 Prozent und 2014 auf 33 Prozent reduziert hatten, müssen wir nun leider feststellen, dass sich die positive Entwicklung nicht fortsetzt", erklärt Harald Fürst, der die Aktion als Jugendsachbearbeiter beim Polizeirevier Radolfzell begleitet hat. "Es zeigt sich, dass Aufklärungsarbeit auch weiter notwendig ist und die Kontrollen unverzichtbar sind", so Fürst. In den Jahren 2015 und 2016 wurden keine Kontrollen durchgeführt. Ziel dieser gemeinsamen Maßnahmen ist die Kontrolle der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes, das den Verkauf von Spirituosen und Tabakwaren an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren untersagt. An Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen darüber hinaus keine sonstigen alkoholischen Getränke wie Bier, Wein oder Sekt abgegeben werden. Auch wer als Volljähriger Alkohol kauft und anschließend an Jugendliche weitergibt, macht sich strafbar.

Revierleiter Willi Streit gibt sich dennoch versöhnlich mit den Kassiererin. "Sie werden geschult und geben sich wirklich Mühe", so Streit. Dennoch zeige der Test, dass es wichtiger den je sei, wieder darauf aufmerksam zu machen. Es handele sich um die Fehleinschätzung und persönliche Fehlleistung Einzelner. Streit ermahnt Ladenbesitzer an ihr Recht, den Alkohol einfach einzubehalten, wenn der Kunde keinen gültigen Ausweis vorlegen kann. "Der Kassierer darf nach dem Ausweis fragen, man muss ihn aber nicht vorzeigen. Im Gegenzug kann jedoch die Ware einbehalten werden. Das muss im Zweifelsfall geschehen", betont Streit.

Testkäufe

In den vergangenen Jahren hat man in Radolfzell immer wieder Testkäufe durchgeführt. Die letzten zwei Jahre war jedoch Pause. Bei Testkäufen im Jahr 2010 war das Ergebnis ähnlich erschreckend wie heute: zwei Jugendliche Testpersonen bekamen im Sommer in vier von sechs Läden harten Alkohol und wenige Monate später in sechs von elf getesteten Geschäften. Revierleiter Willi Streit kündigte an, vor Fasnacht 2018 nochmals das Verhalten der Kassierer überprüfen zu lassen. (ans)