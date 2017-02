Radolfzell Jugendgemeinderat grübelt über Seeufergestaltung

Der Grillplatz am Seeufer löst Diskussionen aus: Hier sollen feiernde Jugendliche über die Stränge geschlagen haben. Vorschläge zu einer Neugestaltung des Platzes lehnt der Jugendgemeinderat ab: Mitglieder in seinen Reihen befürchten, dass junge Leute bald zu wenig Plätze hätten, an denen sie sich treffen können. Zudem muss der Jugendgemeinderat die nächste Wahl im April vorbereiten und sucht Kandidaten.

Bald geht es in eine neue Runde. Ab dem ersten April werden Mitglieder für die nächste Amtszeit des Jugendgemeinderats (JGR) gesucht. Die Hauptaufgabe des Jugendgemeinderats besteht darin, die Anliegen der jungen Generation politisch zu vertreten. Bekannte Projekte wie das School's Out-Konzert Rock am Segel gehen seit Jahren auf die Initiative des jungen Gremiums zurück. Auf dessen Programm steht auch die Wahl und Betreuung des DJs, der am Abend des Hemdglonker spielt, sowie das schulübergreifende Fußballturnier im Unterseestadion.

Derzeit beschäftigt den Jugendgemeinderat vor allem die Frage, wo Jugendliche sich in der Stadt oder am See treffen können. In der Vergangenheit fanden sich mehrere junge Leute auf dem Pausenhof der Tegginger Schule zusammen. Aufgrund des Lärms wurde die Situation untragbar, erläuterte Schuldirektor Norbert Schaible. Mittlerweile sorgen Security-Einsatzkräfte nachmittags für Ruhe. Ein höherer Zaun wurde vom Präventionsrat unlängst abgelehnt, sagt Schaible. Er bedauere dies. Die Schule kämpfe nach wie vor damit, dass nachts Müll, Bierflaschen und Glasscherben auf dem Schulgelände hinterlassen werden.

Auch am Grillplatz am westlichen Seeufer gab es Probleme. Der Jungrat Lars Basset berichtete von den Ergebnissen des Workshops mit Bürgerbeteiligung zur Seeufergestaltung, der am 13. Februar im Café Connect abgehalten wurde. Anwesende und die Betreiber des Bootshauses hätten sich über exzessives Trinken und die Lautstärke der dort feiernden Jugendlichen beschwert. Es seien auch Schäden entstanden. Deshalb wolle man über eine Neugestaltung des jetzigen Grillplatzes nachdenken. Ein Vorentwurf sehe vor, den Grillplatz zu entfernen und stattdessen Sportgeräte zu installieren. Mitglieder des Seniorenrats wünschten sich vor allem eine Begegnungsstätte aller Generationen. Andere Beteiligte plädierten für einen naturnah gestalteten Platz mit Blumenrabatten und Vogelkästen.

Die Mehrheit der Jungräte zeigte sich mit den Vorschlägen nicht einverstanden. Für einen Sportpark sei der Platz zu eng, fand Lars Basset. Pauline Meyer meinte, es würden sich bereits jetzt Familien und junge Leute am Grillplatz treffen. Außerdem befürchtete sie, dass eventuell kein Ersatz für den Grillplatz gefunden werde. Dem Vorschlag einer alternativen Grillstelle im Herzenbad, an der es vielleicht weniger Reibungspunkte gäbe, standen jedoch die meisten Jungräte positiv gegenüber. Nun wollen sie zunächst die Pläne einsehen und dann eine Stellungnahme verfassen.

Der JGR kann sich derweil auf einen Bonus für bereits geleistete Arbeit freuen: Für das Jugendforum "Pimp my town", das der JGR im Rahmen des Stadtentwicklungsplans organisiert hatte, ist er von der Stiftung zur Förderung der Jugend in Baden-Württemberg als Preisträger ausgezeichnet worden. Dafür gibt es ein Preisgeld von 250 Euro, erzählte Jugendreferentin Eva-Maria Beller stolz. Für den 10. März sind die Jungräte zur Preisverleihung nach Stuttgart eingeladen. Dort erwartet sie ein tagesfüllendes Programm mit Workshops. Welche Jugendgruppen die ersten drei Preise errungen haben, wird erst vor Ort bekannt gegeben.



Die Wahl

Im März wollen die amtierenden Jungräte sich in der Tegginger Schule, der Ratoldusschule, in der Gerhard-Thielcke-Realschule und im Friedrich-Hecker-Gymnasium vorstellen. Sie wollen die Schüler über die anstehende Jugendgemeinderatswahl informieren. Vom 1. bis zum 30. April können Kandidaten sich aufstellen lassen. Gewählt wird vom 29. Mai bis zum 1. Juni. Wahlberechtigt sind Jugendliche von 14 bis 21 Jahren. Wahlscheine werden per Post versandt. Eine mobile Wahlurne wird im Wahlzeitraum an den Schulen und an verschiedenen Orten in der Stadt aufgestellt. Informationen unter: evamaria.beller@radolfzell.de , Telefon (07732) 823 362 20 oder www.facebook.com/JGR.Radolfzell (rei)