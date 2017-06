Radolfzell Jugendgemeinderat Anton Dürr-Pucher will sich für mehr Sportflächen einsetzen

Neu im Jugendrat: Anton Dürr-Pucher hält viel von der Tätigkeit des Jugendgemeinderats. In seinem neuen Amt will er sich für eine bessere Qualität der Sportflächen engagieren

Radolfzell – "Der Jugendgemeinderat tut etwas", sagt Anton Dürr-Pucher. Der 17-Jährige Schüler des Ambrosius-Blarer-Gymnasium in Gaienhofen ist davon überzeugt, dass der Jugendgemeinderat (JGR) auf seine bisherigen Leistungen stolz sein kann und weitaus mehr Aufmerksamkeit seitens der Jugend verdient hat. Ein positives Beispiel ist für ihn die Organisation von Rock am Segel. Anton Dürr-Pucher findet, dass Planung und Ablauf des Konzerts in den vergangenen Jahren sehr gut funktioniert haben und möchte nun selbst daran mitwirken. Mit Rückblick auf die Leistungen des Jugendgemeinderats kann er sich eine Wahlbeteiligung von 15 Prozent nur schwer erklären: "Ich möchte die Beteiligung der Jugend an Politik steigern," sagt er.

Die Ergebnisse der Bürgerbefragung des Stadtentwicklungsplans Step 2030 will er zum Thema im Jugendgemeinderat machen. Fragen zum Sicherheitsempfinden in den Stadtteilen oder allgemeine Wünsche für das Radolfzeller Freizeitangebot würden auch die Jugendlichen interessieren, glaubt der Jugendrat.

Zu seinen Plänen befragt, findet Anton Dürr-Pucher, dass Radolfzell mehr Sportflächen brauche. Er selbst spielt Basketball und ist im Turnverein. Auch Beach-Volleyball gehört zu seinen Freizeitaktivitäten. Am Friedrich-Hecker Gymnasium und auf dem Schulhof der Teggingerschule gebe es zwar schon Basketballplätze, allerdings bestünden die Korbringe am Gymnasium aus einem stark federnden Metall und würden aufprallende Bälle weit zurückwerfen. Um ein flüssiges Spiel aufzubauen, müsse der Ball perfekt durch die Mitte passen. Anton Dürr-Pucher will für mehr Basketballplätze mit besserer Qualität in der Stadt kämpfen. Auch für neue Volleyballflächen möchte sich der 17-Jährige einsetzen.

Zur Kandidatur sei er von Lars Bassett motiviert worden, auch er ist in das Gremium gewählt worden. "Der Jugendgemeinderat wird angehört und ernstgenommen", glaubt Anton Dürr-Pucher: "Mir ist es wichtig, gemeinsam etwas zu erreichen. Ich will etwas Nachhaltiges schaffen."