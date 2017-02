Radolfzell "Jugend musiziert"-Wettbewerb in der Musikschule Radolfzell

Ein ganzes Wochenende lang präsentierten 175 junge Tonkünstler bei dem Wettbewerb "Jugend musiziert" ihr Können in der Musikschule Radolfzell.

124 von ihnen waren Mädchen. Der Wettstreit um das beste Ergebnis hatte eine positive Nebenwirkung: Die 36 Erstplatzierten des regionalen Wettbewerbs können Ende März am Landeswettbewerb in Heidenheim teilnehmen. Sie zeigten am Sonntag vorab und vor mehr als 100 Gästen im Beethovensaal der Musikschule ihr Talent in einem Preisträgerkonzert.

Je nach Altersstufe hatten die Musiker eine Wettbewerbszeit auszufüllen. Die jüngsten Musiker spielten im Wettstreit zwischen sechs und zehn, die ältesten zwischen 15 und 20 Minuten. Innerhalb der vorgegebenen Vorspielzeit spielten sie Stücke aus zwei Musikepochen, dessen Niveau sich je nach Altersstufe steigerte. Sie präsentierten den Juroren zwei komplette Werke aus der Klassik, der Romantik, der Moderne oder der Neuzeit, erläutert der Leiter der Musikschule Radolfzell, Hans-Heinrich Hartmann. Insgesamt werden beim Wettbewerb 25 Punkte vergeben. Die Musiker des Preisträgerkonzertes erreichten zwischen 23 und 25 Punkten und erhielten damit die Möglichkeit, am Landeswettbewerb teilzunehmen. Die Juroren bewerten die dargebrachten Beiträge aus langjähriger Erfahrung. Sie könnten einschätzen, ob Teilnehmer normale oder nennenswerte Leistungen hervorbrächten, so Hans-Heinrich Hartmann. Er selbst begreift den Wettbewerb sowohl als einen motivierenden wie freundschaftlichen Wettstreit, bei dessen Teilnahme sich junge Musiker einzuordnen lernen würden.

Beim Konzert überraschten junge Musiker mit Werken aus der Neuzeit. Julian Fack aus Rielasingen entlockte dem Flügel Töne, die man von einem Klavier nicht erwartet hätte. Dabei legte er ein Glas auf die Klaviersaiten und erzeugte Töne, die an ein Formel-1-Rennen im Motorsport erinnerten. Mit schauspielerischem Talent zeigten vier Mädchen auf Blockflöten ein humorvolles Streitgespräch ihrer Instrumente. Bei einem vierköpfigen Violincello-Ensemble verschmolzen voneinander unabhängige Tonverläufe zu einem virtuosen Klangerlebnis.