Radolfzell Jubiläumsjahr schließt mit Plus ab: Narrizella Ratoldi zieht positive Bilanz für 2016

In der Hauptversammlung der Narrizella Ratoldi ging es um das zurückliegende Jubiläumsjahr, aber auch künftige Pläne. Die Jugenddisco ist Erfolg und soll es weiter geben. Gema-Kosten von Veranstaltungen bereiten allerdings Sorgen. Der Zunfthausumbau-Kredit ist bis auf 64 000 Euro getilgt.

Streng in der Fülle an Tagungspunkten, humorvoll in deren Ausführungen: Die Narrizella Ratoldi gab bei der jüngsten Hauptversammlung im Milchwerk einen Einblick ins Jubiläums- und Geschäftsjahr 2016. Der Verein setzte im vergangenen Jahr mehr als 195 000 Euro um. Die Ausgaben beliefen sich für das pralle Veranstaltungsprogramm rund ums Jahr auf 182 000 Euro. Fasnacht hat ihren Preis. Und dass das Jahr des 175. Jubiläums mit einem Plus abgeschlossen werden konnte, verdankt die Narrenzunft ihren Gönnern mit ihren Spenden, ihrem Förderverein, den finanziellen Beiträgen und ehrenamtlichen Engagement ihrer Mitglieder wie auch zu einem bedeutsamen Teil der hauseigenen Narrenzeitung "Kappedeschle".

Die Narrizella Ratoldi leidet unter den Abgaben an die Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte Gema. Ihr jährlicher Anteil war beim Jubiläum höher als der Schuldenabtrag für den Umbau des Zunfthauses. "Die Gebühren der Gema haben ein grenzwertiges Ausmaß erreicht", so Sascha Hain. Insgesamt bewertet der Zunftmeister der Narrizella Ratoldi das Jubiläumsjahr 2016 zufrieden stellend. Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Jugendgemeinderat verlief gut. Die Abendveranstaltung auf dem Marktplatz nach dem Hemdglonker kam bei den Jugendlichen gut an, fasste Hain zusammen. Angesichts der Besuchermassen in diesem Jahr möchte der Rat künftig die Technik mit Bauzäunen oder einem Wachdienst besser schützen. Doch auch die Bezuschussung des vom Turnverein übernommenen Rahmenprogramms am Hemdglonker sei ausgereizt. Städtische Ideen wie eine größere Anzahl an Toiletten-Wägen seien zwar auch im Sinne der Narrizella Ratoldi, können aber nicht durch den Verein finanziert werden, erklärt Sascha Hain.

Künftig verzichtet die Narrizella nach der Schülerbefreiung auf den gemeinsamen Marsch in die Innenstadt. Mehr als doppelt soviel Zunftnarren führten in den vergangenen Jahren eine spärliche Schülerschar den Zug in die Innenstadt an. Alternativ wurden auch städtische Sonderbusse angedacht.

Sascha Hain schätzt und begrüßt das Engagement und den Ideenreichtum des Oberbürgermeisters, seine Macht bei der Stürmung des Rathauses nicht freiwillig abgeben zu wollen. Dennoch gehe aus der Sicht der Narrizella die Übersicht bei den Schauplätzen vor dem Rathaus, dem Zunfthaus und dem Marktplatz verloren. Künftig möchte die Zunft den gesamten Schwerpunkt auf den Marktplatz legen.

Im Jubiläumsjahr 2016 griff die Zunft die Idee der Jugenddisco wieder auf. Bereits im laufenden Folgejahr 2017 verdoppelte sich die Besucherzahl. Die Disco, die den diesjährigen Bürgerball finanziell in den Schatten stellte, soll Teil des Narrenprogramms bleiben, so Hain. Narrenrat Hansjörg Blender schätzt dabei die Zusammenarbeit mit dem Jugendgemeinderat. Dieser wisse genau, auf welchen Kanälen die Jugend erfolgreich angesprochen werden kann.

Die Kreditraten für die Kosten des Zunfthausumbaus von 700 000 Euro sind bis auf eine Schuldenlast von 64 000 Euro getilgt. Im Anschluss daran soll der zweite Kredit für den Kauf des Hauses in Höhe von 240 000 Euro angegangen werden. Dabei verfolgt der Narrenrat mit den besonders niedrigen Tilgungsraten ein langfristiges Ziel: Die Motivation, das Zunfthaus abzuzahlen, gelte somit der nachfolgenden Generation, so Präsident Martin Schäuble. So könne auch sie den Wert der eine Millionen Euro teuren Immobilie schätzen lernen.

Ehrungen

In der Hauptversammlung der Narrizella Ratoldi verabschiedete die Zunft die Narreneltern Hartmut Buchegger und Peter Jugert und verliehen ihnen, sowie dem scheidenden Säckelmeister Ralf Zimmermann, den Rang von Ehrenräten. Der Elferrat stellte den Mitgliedern die neuen Narreneltern Sascha Hain als Narrenmutter sowie Thomas Bracht als Narrenvater vor. Als neuer Kassierer wurde Joachim Bold gewählt. Sascha Hain wurde im Amt des Zunftmeisters bestätigt, ebenso Dieter Karrer und Jan Tschakert als Elferräte. Neu in den Rat hinzu gekommen sind: Peter Aschinger, Jörg Sigmund sowie Christoph Straub. (gla)