Radolfzell Jubiläum des Markelfinger Gesangsverein Liederkranz

Die Markelfinger Chöre laden zur Jubiläums-Matinee am Sonntag, 21. Mai, in die Markolfhalle ein.

Radolfzell-Markelfingen – Tradition verbindet. Und beim Gesangsverein Liederkranz aus Markelfingen verbinden 150 Jahre Vereinsgeschichte die Sängerinnen und Sänger. Am Sonntag, 21. Mai, um 11 Uhr findet eine Jubiläums-Matinee in die Markolfhalle statt. Neben den Konzertbeiträgen der drei eigenen Chöre werden als musikalische Gratulanten fünf weitere Chöre zu hören sein sowie der Musikverein Markelfingen. Am 2. Juli erwartet den Liederkranz dann noch eine ehrenvolle Auszeichnung. Im Rahmen des Landes-Musik-Festivals in Horb wird dem Chor für seine 150-jährige musikalische Vergangenheit die Conradin-Kreutzer-Tafel des Landes verliehen. „Da freuen wir uns riesig drauf, das wird unser Vereinsausflug“, sagt Vorsitzende Sonja Wick.

Dass der 1897 gegründete Liederkranz Markelfingen mit heute drei Chören und rund 75 Sängern unter einem Dach, so ein hohes Alter erreicht hat, ist kein Zufall. In der Vereinsgeschichte sind Höhen und Tiefen verzeichnet. Das aus der Dorfgemeinschaft entstandene Gefüge, welches drei Kriege heil überstanden hat, ist zu jeder Zeit lebensfähig geblieben. Nicht zuletzt wegen des sozialen Miteinanders, das bis heute quer durch alle Generationen gepflegt wird. Vor allem mussten immer wieder Kompromisse zwischen den Sängern geschlossen werden. Früher war der Liederkranz ein reiner Männerchor. Erich Moser, einst Vorsitzender und heute noch einer der aktiven Ehrensänger, trat vor mehr als 60 Jahren mit einer Clique Markelfinger Jugendlicher dem Verein bei „um abends rauszukommen“, wie er erzählt. Er kann sich gut an die 70er Jahre unter Chorleiter Karl Heiser erinnern.

„Dass wir den Männerchor, als wir weniger wurden, 1975 in einen gemischten Chor umgewandelt haben, war eine weise Voraussicht“, berichtet er. Einige Männer hätten anfangs austreten wollen, als die Ehefrauen zur Singstunde eingeladen wurde, „doch nach einigen gemischten Proben fand man’s gar nicht schlecht mit den Frauen, so der 79-jährige.

Prägend für den Verein, so Sonja Wick, seien auch die Jahre 1994 bis 1997 unter Chorleiterin Eva Kleinheins, Referendarin am Friedrich-Hecker-Gymnasium, gewesen. Sie gründete den Kinderchor „Goldkehlchen“, der von ihrer Nachfolgerin Monika Oehlen übernommen wurde und seit vielen Jahren unter Kuno Rauch für größere Begeisterung sorgt. Monika Oehlen, die den Gemischten Chor 14 Jahre leitete, startete zum Sommerfest 1998 ein Projekt mit flotten Liedern von Kinderchor und Eltern, daraus entstand das „Chörle“, das ein Jahr später mit dem Altana-Chor fusionierte, woraus die „Joy-Voices“, der „poppige“ Chor des Liederkranz Markelfingen, entstand. Die größte Herausforderung, so Sonja Wick, bestehe heute darin, die älteren und jüngeren Sänger musikalisch unter einen Hut zu bekommen: Die Alten wollen klassisches Liedgut singen, die Jüngeren drängen zu populärer Chormusik. So kommt es, dass bei Konzerten jeder der beiden Erwachsenen-Chöre seinen eigenen Block hat und einige Stücke gemeinsam gesungen werden. Dem Temperament und dem Geschick von Darja Godec, die den Chor 2015 übernommen hat, dürfte es zu verdanken sein, dass der Gemischte Chor an der Jubiläumsmatinee zum ersten Mal ein Lied auf Englisch singen wird.

Die Vorsitzende Sonja Wick macht sich viele Gedanken über die Zukunft, wie der Verein einerseits Chor-Nachwuchs akquirieren und andererseits auch den Älteren die Freude am Singen erhalten kann. Sie persönlich wünscht sich einen Chor „Young Voices“ für Jugendliche ab 14 Jahre, die aus dem Kinderchor herauswachsen, und eine Art „Senioren-aktiv-Chor“ mit einer Nachmittagsstunde, in der liebgewonnenes altes Liedgut und Volkslieder gesungen werden können. „Lebenslanges Singen muss weiterhin das Ziel bleiben. Schon weil es der Gesundheit und dem Körpergefühl guttut“, so Wicks die Überzeugung.

Jubiläums-Matinee

Mitwirkende bei der Jubiläumsmatinee in der Markolfhalle am Sonntag, 21. Mai, 11 Uhr sind der Gemischte Chor Liederkranz und die Joy Voices unter Leitung von Darja Godec, der Kinderchor "Goldkehlchen" und der Musikverein Markelfingen unter Leitung von Kuno Rauch, der Gemischte Chor Eintracht Böhringen, die Chorgemeinschaft Radolfzell, der Aachtalchor Bohlingen, der ChorAktiv Konstanz sowie der Chor am See aus Iznang. Bewirtung im Anschluss. Der Eintritt ist frei.