Radolfzell Joseph Victor von Scheffel: Wie ein Mettnau-Schriftsteller in der Romantik zum Popstar wurde

Die Kunsthistorikerin Natalie Gutgesell beleuchtet den Rummel um Romancier Joseph Victor von Scheffel. Der pflegte im 19. Jahrhundert sein Frauenschwarm-Image und zeigte schon damals, wie Promi-Personenkult geht. Und seine Mutter agierte wie eine Superstar-Managerin des 21. Jahrhunderts.

"Joseph Victor von Scheffel als Popstar" – der Vortragstitel ließ aufhorchen. Gegensätze faszinieren unwillkürlich. In der Stadtbibliothek präsentierte die Kunsthistorikerin Natalie Gutgesell ihre These, Scheffel, der eine Zeitlang auf der Mettnau lebte, habe sich zu seiner Zeit ebenso als Star dargestellt wie heutige Prominente, die eine möglichst große öffentliche Wahrnehmung erfahren möchten. Der Vortrag hielt, was der Titel versprach. Schnell, lebendig und mit amüsanten Details gespickt, zeichnete Gutgesell das Verhalten des Dichters nach sowie die Wirkung, die er auf seine Leser ausübte. Für das Quellenstudium standen der Historikerin neben Scheffels Werk viele skizzierte Entwürfe und Briefe zur Verfügung. Joseph Victor von Scheffel ist schließlich nach wie vor ein Liebling der Radolfzeller.

Damit ein Mensch als Star gesehen werde, reichten nicht allein besondere Fähigkeiten aus, erläuterte Gutgesell, er müsse öffentlich auftreten und dazu in der Lage sein, einen Kult um seine Person ins Leben zu rufen. Eine Verehrung, die bis in spätere Generationen nachklingt und dazu veranlasst, sein Werk stets aufs Neue zu rezipieren.

Bereits zu Lebzeiten Scheffels wurden seine Romane geliebt. Sein Mittelalterroman "Ekkehard" erschien in 60 Auflagen, sein Erstlingswerk "Der Trompeter von Säckingen" sogar in 140 Auflagen. Mit diesem Werk habe er den Nerv der Zeit getroffen, so Gutgesell. Nach der Revolution von 1848 sei die Geschichte vor allem bei Frauen gut angekommen. Denn der Held ist ein einfühlsamer Musiker, kein Kriegsheld, kein Ritter, kein edler Wilder. Ein Mann, der Gefühle äußert, der in der Welt der Musik zu Hause ist und Werte wie Toleranz und Ausgewogenheit verkörpert. Scheffel selbst sah gut aus. Und er hat sich im Rahmen der Möglichkeiten seiner Zeit in Szene gesetzt. Auf einem Foto ist er leicht seitlich stehend, den Kopf stolz erhoben und mit durchgedrücktem Rücken zu sehen. Solche Vorreiter der Autogrammkarten hat er, handsigniert, an Leserinnen verschickt, die ihm teils mehr Fanpost geschickt hätten als ihm lieb war, führte Gutgesell aus. Briefe mit konkreten Wünschen wie zum Beispiel, ihn zu treffen oder gar einen Kuss zu erheischen. Persönlichen Kontakt zu seinen Verehrerinnen habe Scheffel in der Regel gemieden. Und der weibliche Ansturm bei Lesungen oder anderen Auftritten war ihm wohl eher zuwider. Eine besonders wagemutige Frauenschar "poesiebeflissener Pensionatstöchter" habe sich bis in seinen Garten auf der Mettnau gewagt und dort alles bis auf einen Pfirsich gepflückt, beschwerte sich der Frauenschwarm. In der Regel inszenierte er sich als Eremit. Doch das könne auch ein Tribut an die Mode gewesen sein, Einsamkeit habe zum Künstlerimage Ende des 19. Jahrhunderts gehört, so Gutgesell.

Der Personenkult entstand auch damals nicht ohne Zutun. Scheffels Mutter Josephine von Scheffel organisierte quasi als Managerin Lesungen, verschickte die Werke ihres Sohnes an Prominente und diktierte sogar ihrem Sohn, was er seinen Verehrerinnen antworten sollte. Scheffel gehörte zu den meistgelesenen Autoren. Viel Lob kam auch von Kollegen: "Ekkehard zählt zu den besten Büchern, die ich gelesen", urteilte Theodor Fontane.

Posthume Würdigung

Die Begeisterung, die Scheffel auslöste, wich in den Jahrzehnten nach seinem Tod 1886. Nach der Enttäuschung über das Scheitern der Bürgerrevolution 1848/49 habe Scheffel seine Werke in einer vergnügliche Zeit naiver Frische spielen lassen. Damit verschließe er sich in einer poetischen Scheinwelt politischen und gesellschaftlichen Spannungen, so die Literaturkritik. Im 20. Jahrhundert wurde sein Werk lange auf die Wander-, und Trinklieder reduziert, erfahre derzeit aber differenziertere Einordnung, so Kunsthistorikerin Natalie Gutgesell. (rei)