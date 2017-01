Radolfzell Johannes Fried: Der Weltuntergang macht die Menschheit kreativ

Johannes Fried referiert bei der VHS über Weltuntergangsvorstellungen. Nicht eingetroffene Vorhersagen haben die Wissenschaft beflügelt.

"Wie nahe sind wir dem Weltuntergang?" Johannes Fried, Professor der Mediävistik schmunzelt bei der Frage und meint: "Na, so knapp vier Stunden vor dem Tag der Vereidigung von Donald Trump vielleicht wieder etwas näher." Johannes Fried, renommierter Mittelalter-Historiker, hat eine Geschichte des Weltuntergangs geschrieben. "Dies irae", so der Titel, der auf den Sachbuch-Bestsellerlisten zu finden ist. Zum Konstanzer Konziljubiläum, in dem 2017 zum "Jahr der Religionen" erhoben wurde, hatte Dorothee Jacobs-Krahnen von der Volkshochschule den Mediävisten zu einem Gespräch mit dem Fernsehmoderator Meinhard Schmidt-Degenhard in die Radolfzeller Stadtbibliothek eingeladen.

Die Vorstellung eines Weltuntergangs im Sinne einer kompletten Zerstörung des Planeten Erde sei zutiefst christlich, so der Historiker. Die von Christus in Matthäus 24 angekündigten Zeichen für seine Gegenwart und die Vollendung der Weltzeit wie Seuchen, große Erdbeben, weltumspannende Kriege hätten seine Nachfolger zu immer neuen Kalkulationen angeregt. In sechs Schöpfungstagen erschuf Gott die Welt, berichtet die Genesis. In Kombination mit Psalm 90,4, tausend Jahre seien in Gottes Augen wie ein Tag, ging man davon aus, die Menschheitsgeschichte würde maximal 6000 Jahre dauern. Doch wann war der Startpunkt des menschlichen Lebens zu setzen? Hieronymus erwartete den Weltuntergang etwa um das Jahr 500, Karl der Große wählte aus der Überzeugung, die Welt ende im Jahr 800, noch kurz zuvor seinen Krönungstermin, davon zeigt Fried sich überzeugt.

Die Weltuntergangsszenarien hätten neben unbestreitbar negativen Auswirkungen wie den Judenpogromen durchaus gute Früchte hervorgebracht: Die Wissenschaften, allem voran die Astronomie, sei beflügelt worden. Die Existenz großer Kathedralen verdanke das Abendland dem Wunsch nach göttlicher Anerkennung. Persönlich hält Fried die Möglichkeit des Weltuntergangs für sehr wahrscheinlich. Allerdings eher durch einen Atomkrieg, einen Asteroideneinschlag oder das Verschmelzen unseres Planeten mit der Sonne.