Radolfzell Internationale Sommerakademie bringt Meisterschüler in die Stadt

Begabte Musiker der Violine, Klavier und Violoncelle werden ab dem 1. August wieder Radolfzell besuchen und hier an ihrem Können feilen. Die Sommerakademie bringt für Radolfzeller viele schöne Konzerte in der ganzen Stadt mit sich und hat für Klassik-Fans im Jubiläumsjahr eine besondere Überraschung.

22 Meisterschüler und 25 Nationalitäten – die Sommerakademie Radolfzell ist in der Tat international. Vom 1. bis 9. August treffen sich Talente der klassischen Musik aus der ganzen Welt, um in Radolfzell an ihrem Können zu feilen. Und die Bevölkerung darf Nutznießer dieses Angebots werden, denn während diesen Zeitraums gibt es in der gesamten Stadt Konzerte der Schüler. Auch ihre Proben dürfen besucht werden.

Norbert Braun, stellvertretender Leiter der Musikschule gibt einen Einblick in die Vielfalt der Schüler: Deutschland, Argentinien, Japan, China, Taiwan, Frankreich und Ungarn sind unter anderem vertreten. „Es sind auch einige Wiederholungstäter dabei, die schon einmal teilgenommen haben“, berichtet Braun. Für Hans Heinrich Hartmann ist die Sommerakademie ein „erfrischender Abschluss“ des Schuljahres. „Der Kreis von Früherziehung bis zum Meisterkurs schließt sich“, sagt er.

Zum Stadtjubiläum haben die Organisatoren ein besonderes Ensemble nach Radolfzell geladen: Die Alumni des Podium Festivals Esslingen werden zwei Gastspiele in der Stadt abhalten. Das Podium Festival versucht klassische Musik modern zu präsentieren und ist stets auf der Suche nach ungewöhnlichen und neuen Aufführungsformen und Projekten. Gemeinsam mit ehemaligen Stipendiaten der Sommerakademie werden sie dies auch in Radolfzell versuchen. Bei ungewöhnlichen Musik-Projekten ist auch Beat Fehlmann, Intendant der Südwestdeutschen Philharmonie, nicht weit. Die Philharmonie beteiligt sich zum zweiten Mal am Meisterkurs Dirigieren vom 11. bis 16. September. Am 16. September findet das Abschlusskonzert im Milchwerk statt.

Für die acht Dirigenten-Schüler ist die Sommerakademie eine sehr seltenen Möglichkeiten, mit einem professionellen Orchester zu proben. „Das ist auch für die Musiker sehr anstrengend, sich auf einen neuen Dirigenten einzustellen“, sagt Fehlmann. Zusammen mit Professor Johannes Schlaefi von der Musikhochschule Zürich erarbeiten die Schüler ein Konzertprogramm. Auch Solisten der Meisterkurse für Violine, Violoncello und Klavier sind in diese Proben mit eingebunden. „Es ist gelungen, beide Teile der Sommerakademie so zu verbinden“, sagt Fehlmann.



Konzerte, Termine und Verlosung