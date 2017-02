Radolfzell In der Teggingerstraße wechseln Parkplätze die Straßenseite

Die Stadt verlegt Stellflächen auf die gegenüberliegende Seite. Autos sollen jetzt vor der Schule parken. Der Schulleiter hätte lieber eine Verkehrsberuhigung, will aber erst einmal beobachten, wie sich die Dinge nun entwickeln.

Radolfzell – Die Stadt regelt das Parken in der Teggingerstraße neu. So mancher Autofahrer wurde durch die Maßnahme gewissermaßen kalt erwischt, weil ein Parken in den angestammten Flächen nicht mehr möglich war. Dabei wurden im Bereich der Teggingerschule die bestehenden Parkflächen entfernt und anschließend auf der Schulseite angeordnet. Grund für diese Maßnahme ist laut Pressestelle der Stadt Radolfzell ein einstimmiger Beschluss des Gemeinderates vom 4. Oktober 2016, bei dem sich der Rat für eine Nutzung der Teggingerstraße durch den Stadtbus in beide Richtungen ausgesprochen hat. Bisher verkehrte die Linie 2, die durch die Teggingerstraße führt, nur in eine Fahrtrichtung. Die Verlegung der Parkflächen auf die Schulseite soll nun eine Verbreiterung der nutzbaren Fahrbahnfläche auf sechs Meter nach sich ziehen. Dadurch ist ein Begegnungsverkehr der Buslinie in diesem Bereich möglich.

"Der Vorschlag dieser Lösung stammt vom Polizeipräsidium Konstanz", heißt es von der städtischen Pressestelle weiter. Zunächst startet erst einmal eine Erprobungsphase. Die gelb ausgeführten Markierungen sind also temporär. Bewährt sich die Situation, werden später die endgültigen Markierungen aufgetragen. Hilfe beim Entfernen der Markierungen bekamen die Technischen Betriebe Radolfzell von Kollegen aus Konstanz. Die haben eine größere Maschine zum Entfernen der Farbstreifen.

Die Änderung der Parkbereiche in der Teggingerstraße war bisher im Gemeinderat nicht ausdrücklich in der Diskussion. Dort hatte man sich lediglich im Rahmen eines Gesamtpaketes über die Verbesserung der Buslinien unterhalten. In der Argumentation des Stadtwerke-Geschäftsführers Andreas Reinhardt hieß es damals: "Die Haupteinkaufslagen in der Innenstadt sind (im Vergleich zu anderen kleinstädtischen Stadtbussystemen) nicht optimal im Stadtbussystem erreichbar." Parallel zur Bedienung der Linie 2 in beiden Fahrtrichtungen soll ein verkürzter Fahrzeittakt eingeführt werden. Die Linie würde dann im 15-Minuten-Takt bedient. Der Finanzierungsbedarf wurde in der Oktober-Sitzung des Gemeinderates mit rund 120 000 Euro pro Jahr beziffert.

Durch die Änderung vor der Haustür der Teggingerschule ergeben sich auch für die Schüler und Eltern andere Bedingungen. Unter anderem können Autos nicht mehr ohne weiteres in Fahrtrichtung anhalten und kurz parken, wenn sie aus der Schützenstraße in die Teggingerstraße einfahren. Für Schulleiter Norbert Schaible ist die Änderung ohnehin nicht seine Wunschoption. Am liebsten hätte er es, wenn "die Teggingerstraße vollkommen verkehrsberuhigt wäre". Vor allem in den Sommermonaten, wenn die Fenster in den Klassenräumen geöffnet werden, würden Verkehrsgeräusche stören. Bevor Schaible jedoch Kritik an der Erprobung der Buslinienführung übt, möchte er zunächst den Betrieb abwarten. Ohnehin hat er zusammen mit der Polizei und dem Ordnungsamt im März einen Termin im Rahmen des Schulwegeplans. Dort könnte dann auch die aktuelle Änderung in der Teggingerstraße zur Sprache kommen.

Öfter mal was Neues

Die Teggingerstraße ist in den vergangenen Jahren immer wieder Ort von Veränderungen gewesen. Im Jahr 2000 gab es die vielleicht skurrilste davon. Damals führte man in der Einbahnstraße eine Tempo-7-Zone ein. Später wurde das zulässige Tempo in dem Bereich auf 20 Stundenkilometer erhöht. Im Jahr 2009 öffnete man die Teggingerstraße wieder in beide Fahrtrichtungen, was jede Menge kontroverser Diskussionen auslöste. Vor allem befürchtete man eine drastische Zunahme des Autoverkehrs, die dann aber nicht eintrat. (ja)