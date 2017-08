Radolfzell In Radolfzell wird Völkerverständigung gelebt

Am Carl Duisberg Centrum lernen Ausländer die deutsche Sprache. Die Gründe für den Sprachunterricht sind vielfältig. Einige Schüler aus Korea, Tansania und den USA erzählen, warum sie hier sind.

Radolfzell – Die Welt zu Gast in Radolfzell: Am Carl Duisberg Centrum in Radolfzell lernen täglich Menschen aus vielen verschiedenen Teilen der Welt die deutsche Sprache. Der SÜDKURIER hat mit fünf von ihnen gesprochen: Min Kang und Julian Oh aus Korea. Getrude Haule und Witness Naongonale aus Tansania sowie Cullin Flynn aus Michigan in den Vereinigten Staaten.

Die Südkoreaner Min Kang und Julian Oh sind noch nicht lange in Deutschland. Min Kang war vorher schon jeweils drei Monate in Frankfurt am Main und München. Der 25-Jährigen komm Radolfzell auch etwas gemächlicher vor. „In Korea arbeiten die Menschen schneller und alles ist hektischer“, erzählt sie. So sieht es auch Julian. Der 17-Jährige ist seit Februar in Radolfzell. Er ist Flötenspieler und möchte gerne in Deutschland an einer Musikhochschule studieren. Dafür lernt er jetzt intensiv die deutsche Sprache. Während seinem Aufenthalt lebt Julian bei einer Gastfamilie in Radolfzell. Was ihm an Deutschland nicht so gut gefällt, ist die Bürokratie. Ansonsten fühlt er sich aber sehr wohl hier. Obwohl sie hier leben und lernen, haben beide keinen Kontakt zu Einheimischen. Angesprochen auf die Situation mit Nordkorea sagt Min Kang, das der Konflikt in Korea gar kein so starkes Thema sei wie im Westen. „Der nordkoreanische Präsident ist dumm. Er hat eine starke und gefährliche Waffe. Kim Jong Un denkt aber, es sei ein Spielzeug", sagt Julian Oh. So lange der nordkoreanische Präsident lebt, sehe er keine Lösung des Konflikts.

Eine Fremdsprache zu lernen kann viele Beweggründe haben. Zum Beispiel Gertrude Haule und Witness Naongonale aus Tansania. Sie sind Ordensschwestern und wohnen derzeit im Kloster in Hegne. In ihrem Ordenshaus in Tansania seien immer mal Ordensschwestern und andere Gäste aus Europa. "Um mit unseren Gästen zu kommunizieren, benötigen wir die deutsche Sprache", erklärt Gertrude Haule. Das Visum der beiden Glaubensschwestern gelte für fünf Monate. "Der Sprachunterricht endet im November. Danach kehren wir wieder zurück nach Tansania." Die deutsche Sprache zu lernen finden beide schwer. Fragt man sie, was ihnen hier in der Region am meisten gefällt, antworten beide einstimmig: die Natur.

Cullin Flynn ist seit Anfang August in Deutschland. Er kommt ursprünglich aus Fowlerville im US-Bundesstaat Michigan. In den Vereinigten Staaten hat er bereits die Uni abgeschlossen. Sein Aufenthalt ist Teil eines Austauschprogramms. Es dauert ein Jahr und trägt den etwas sperrigen Namen Parlamentarisches Patenschaftsprogramm. Dabei übernehmen Mitglieder des Amerikanischen Kongresses und des Deutschen Bundestages eine Patenschaft für die Teilnehmer. Wie bei jedem Austauschprogramm sollen auch an dieser Stelle die zwischenstaatlichen Beziehungen verbessert werden. Nach dem Ende seines Sprachunterrichts möchte er für ein Semester an die Uni in Tübingen gehen. "Dann folgt noch ein Praktikum", erklärt er.

Cullin Flynn lebt wie Julian Oh während seiner Zeit als Sprachschüler bei einer Gastfamilie in Radolfzell. "Meine Familie hier ist sehr nett. Jeden Samstag gibt es ein großes Frühstück. Das gefällt mir sehr", sagt er und lacht. Er sei sehr an Sprachen interessiert. "Ich habe Spanisch studiert und war ein Jahr lang in Mexiko und in Costa Rica." Das Studium helfe ihm in seinem Alltag, denn in seiner Gemeinde in Michigan leben viele Hispano- und Lateinamerikaner. Zur deutschen Sprache ist er durch eine Austauschschülerin aus der Bundesrepublik gekommen. Sie ging auf seine Highschool – eine weiterführende Schule in den USA – und mit ihr habe er sich viel unterhalten und unternommen. "Ich habe dann in meiner Freizeit Deutsch gelernt."

Auf die Frage, ob ihm Radolfzell gefällt, holt er ein klein wenig aus: "Die am Austauschprogramm teilnehmen, hatten die Wahl zwischen Köln, Saarbrücken und Radolfzell." Er habe sich letztlich für die Stadt am Bodensee entschieden. Das bereue er auch nicht. Er mag das kulturelle Angebot der Stadt und der Umgebung. Das Weinfest auf der Reichenau habe ihm sehr gefalleb, sagt Cullin Flynn. Ihm fallen auch Unterschiede zwischen den beiden Ländern auf: "Ich finde hier so viele essbare Pilze. Das kenne ich so nicht. Darüber hinaus gibt es viele Verkehrszeichen." So viele gebe es in den Vereinigten Staaten nicht, sagt er. Während seiner Zeit in Radolfzell hat Cullin Flynn noch etwas ganz besonderes vor, wie er verrät: "Ich möchte mir gerne den Dialekt angewöhnen. Dann werde ich besser verstanden und gehöre dazu", sagt er und lacht wieder.

Das CDC

Die Carl Duisberg Centren haben ihren Hauptsitz in Köln. Der Standort in Radolfzell wurde 1981 eröffnet. Sprachreisen, Schüleraustausch und interkulturelle Seminare stehen auf dem Programm des Carl Duisberg Centrums. Immer wieder werden Gastfamilien für Sprachschüler sowie Deutschlehrer gesucht. Mehr Informationen im Internet: www.cdc.de