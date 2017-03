Radolfzell In Böhringen findet ein evangelisches Werkstattgespräch Reformation statt

Im Mittelpunkt des Seminars am Samstag, 4. März stehen der Veränderungsbedarf in der heutigen Kirche. Mehr als 100 Personen haben sich angemeldet.

Am 31. Oktober 1517 hat Martin Luther seine 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg befestigt. In diesem Jahr wird das 500. Reformationsjubiläum groß gefeiert. Auch in Radolfzell will man die Reformation thematisieren. Und da auch in der evangelischen Kirche des Jahres 2017 wieder eingermaßen reformatorischer Bedarf aufgelaufen ist, will sich der evangelische Kirchenbezirk mit den Gläubigen auseinandersetzen: Er veranstaltet am Samstag, 4. März, in der evangelischen Kirche Böhringen ein Werkstattgespräch zum Thema Reformation. "Es geht dabei zentral um die Frage: Wo hat unsere Kirche Reformationsbedarf?", berichtet Minne Bley, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenbezirk.

"Neue Wege gehen" heißt die Veranstaltung – und es soll eine Diskussion darüber entstehen, was man in der heutigen Kirche anders machen müsste, wo verkrustete Strukturen entstanden sind. Eine ähnliche Situation erlebte die anglikanische Kirche in Großbritannien in den 1990er Jahren. Damals habe die anglikanische Kirche viele Gläubige verloren, die Pfarrer entschlossen sich daraufhin, die Gläubigen dort aufzusuchen, wo ihr Alltag stattfindet. "Die Pfarrer gingen in die ärmeren Siedlungen und begannen mit den Menschen Brot zu backen", berichtet Minne Bley, oder sie suchten die Menschen in ihren Büros auf. Paul Williams ist Bischof in der anglikanischen Kirche in Nottingham und hat diese Erneuerungsprozesse miterlebt. Er wird beim Werkstattgespräch anwesend sein und drei kurze Impulsvorträge halten. In Kleingruppen wird das Gespräch über solche und ähnliche Ansätze dann vertieft. Die Bewegung "Fresh Expressions", kurz "Fresh Ex" versucht auch in Deutschland, neue Formen von Kirche zu entwickeln – in Form von Café-Kirche oder Jugendgemeinden.

Minne Bley sieht durchaus Aspekte in der heutigen Glaubensvermittlung, bei denen Reformbedarf besteht. Das behördliche Element sei heute viel zu stark ausgeprägt, man nehme die Kirche als Vertreter von zu viel Bürokratie wahr. Auch die Sprache der Kirche würde von vielen Menschen nicht mehr verstanden. "Man muss mehr auf die Menschen zugehen". Mit diesem Anspruch tritt das Werkstattgespräch an. Die Meinung der Gläubigen soll gehört werden. Offenbar ist das Bedürfnis richtig erkannt: Für die Veranstaltung liegen bereits mehr als 100 Anmeldungen vor.

