Radolfzell Im Milchwerk wird jetzt gekocht und geschlemmt

Die Messe \"Genuss Pur\" in Radolfzeller steigt am Wochenende 11. und 12. März. Spitzenköche präsentieren hier allerlei delikate Gerichte. Ein Kochduell mit prominenten Narrenhonoratioren sorgt für kulinarische und humoristische Höhepunkte.

Feine Speisen, edle Tropfen und jede Menge Unterhaltung: Zum zweiten Mal öffnet im Radolfzeller Milchwerk die Messe für Genießer ihre Pforten. Auf der "Genuss Pur" stellen sich am Wochenende rund 100 Aussteller vor. Dort lassen sich Spitzenköche in ihre Töpfe schauen und geben wertvolle Tipps zum Gelingen delikater Gerichte.

Feine Manufakturen mit ihren veredelten Erzeugnissen ermöglichen ebenso wie regionale Erzeuger im Bio- oder Slow-Food-Trend den Messebesuchern einen kulinarischen Entdeckungsbummel. "Überall darf man probieren", verspricht die Veranstalterin Regina Rieger. Es gibt Premiere Crue Weine aus Deutschland, aber auch edle Tropfen aus Frankreich und Italien. Ein Genuss verspricht auch das Koch-Duell zweier Radolfzeller Narrenzünfte am Samstag zu werden – sowohl kulinarisch wie auch humoristisch.

Narrizella-Präsident Martin Schäuble und der Leiter der Froschen-Kapelle, Tobias Franz, werfen sich einen überraschten Blick zu. Mit einer Veranstaltung dieser Dimension und Qualität hatten sie nicht gerechnet. Kurzerhand werfen sie ihren Menüvorschlag über den Haufen und verzichten auf den Wurstsalat, scherzen die Narrenhonoratioren. Was auf dem Menüplan des Kochduells stehen wird, bleibt ein Geheimnis. Martin Schäuble hat sich als kulinarischen Beistand den Horner Hirschen Gastronomen Sebastian Amann erkoren. Tobias Franz wird von seinem Vater Pauli unterstützt.

"Der eine hupt, und der nächste winkt, wenn wir in Radolfzell unterwegs sind", schwärmt Veranstalterin Regina Rieger über die Radolfzeller Messe. Allein 5000 Besucher zählte die Veranstalterin am ersten Messetag vor einem Jahr. Auf der "Genuss Pur" wird gekocht, probiert und geschlemmt. Dort gibt es den passenden Wein und Tipps für den Hobbykoch. Das Ambiente unterscheidet sich deutlich von der Kochshows im Fernsehen. Die Zuschauer sind hautnah dabei. Sie naschen an den Kreationen und können direkt die Weinempfehlungen probieren. Auf der Bühne gibt es eine Krimilesung über reiche Unternehmer. "Gespickt mit Erotik sowie Mord und Totschlag", verheißt Regina Rieger. Zur Lesung des regionalen Krimis gibt es Weinproben des Winzers Tobias Nägele.

Peter Bogdanovic ist Küchenchef vom Reichenauer Ganther Hotel Mohren und wurde zum Koch des Jahres nominiert. In seiner Sonntagshow präsentiert er eine mit Aromaten gebeizte Fjord-Forelle mit einer Bananen- und Kokos-Currycreme. Dazu möchte er selbst gemachte frittierte Reis-Chips servieren. "Essen muss Gedanken anregen", lebt Bogdanovic sein Credo in der Küche aus. Als Dessert reicht er modernisierten Cheese-Cake mit Granny Smith und Sake-Perlen.

Mike Göthling vom Hotel Concorde in Donaueschingen kocht wild, kreativ und scheut sich vor nichts. Kostproben seines exklusiven Könnens erleben die Besucher am Sonntag in seiner Showküche. Im Foyer bewirtet das Hotel die Gäste mit luftgetrocknetem Straußenschinken, gratiniertem Ziegenkäse und Tomaten-Vanille-Chutney. Auch der Samstag ist mit vielen Kochshows gespickt, die die Höri kulinarisch hochleben lassen wollen.

Die Messe