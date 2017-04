Radolfzell Im Jubiläumsjahr des Vokalensembles berührt himmlische Musik die Erde

Mozarts c-Moll-Messe und die Sätze drei und vier aus Beethovens Neunter. Das Vokalensemble Gaienhofen, die Südwestdeutsche Philharmonie, die Kantorei Gaienhofen und Solisten hatten sich viel vorgenommen. Und das Publikum erlebte einen ergreifenden Abend.

Gewaltig sollte der Jubel sein, wenn ein Ensemble sein 25-jähriges Bestehen feiert. Das Vokalensemble Gaienhofen betitelte sein Konzert „Himmel und Erde“ und fand mit seinem Dirigenten Siegfried Schmidgall mit Mozarts großer, einstündiger c-Moll-Messe und Sätzen von Beethovens gewaltiger neunter Sinfonie in d- Moll die geeignete Musik – aufgeführt in der ausverkauften Kirche St. Meinrad.

Mozarts Messe ist ernste, monumentale Musik, die die Auseinandersetzung des Komponisten mit den großen Barockmeistern Bach und Händel nicht leugnet. Das etwa 90-köpfige Vokalensemble zeigt sich bestens präpariert für verzwickte kanonische Einsätze – von den Männerstimmen manchmal recht forsch angegangen – für komplexe Fugen, homogenen Klang oder chorische Wucht in den doppelchörigen Passagen.

Die Südwestdeutsche Philharmonie ist professioneller orchestraler Partner, gewaltig auftrumpfend etwa in der ausdrucksvollen Bitte um Erbarmen im Gloria „Qui tollis peccata mundi“. Das Zurücknehmen von Klangvolumen gelingt dem Orchester oft bei Solo-Passagen, etwa der innig-trauernden Solo-Arie „Et incarnatus est“ im unvollendet gebliebenen „Credo“. Sopranistin Maya Boog überzeugt hier mit geschmeidig ausgesungenen Bögen, zarten Koloraturen und einem feinen Piano. Überhaupt zeigt sie ausgeprägten Gestaltungswillen, vor allem in den zarten, leisen Passagen. Das Solisten-Quartett des „Benedictus“ gestaltet sie zusammen mit der erstklassigen Mezzosopranistin Franziska Gottwald, der klar konturierten Tenorstimme von Jörg Dürmüller und dem volumenreichen Bass von Armin Kolarczyk ausdrucksvoll und bewegt.

Aus Beethovens Neunter hatte Schmidgall den dritten und vierten Satz gewählt – eine gelungene Reduzierung, denn die gesamte Sinfonie hätte mit über einstündiger Dauer den zeitlichen Rahmen gesprengt. So kontrastiert der dritte, langsame Satz mit seiner fast pastoralen, entrückt-meditativen Stimmung – vom Orchester treffend eingefangen – den gewaltigen, packenden Finalsatz mit der berühmten Schiller-Ode „An die Freude“. Hier gesellt sich die Kantorei der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen zum Vokalensemble. Denn deren Schulkantor und Musiklehrer ist Schmidmann ebenfalls. Zwar herrscht auf dem Chor-Podium drangvolle Enge, dem Freuden-Hymnus aber tut das keinen Abbruch, im Gegenteil: Die vielen jungen Stimmen frischen den Chorklang im „Freude schöner Götterfunken“ noch einmal auf. So erklingt das humanistische Ideal „Alle Menschen werden Brüder“ voller Inbrunst. Freude und Freundschaft ebne den Weg dorthin, wusste Schiller – ein Wunsch, der in Beethovens machtvoller Musik durchaus uns Heutige erreichen kann. Auch die Zuhörer zeigten sich ergriffen und dankten mit langem, stehend gespendetem Applaus für ein Konzert, das auch der Freude über das Stadtjubiläum Rechnung trug.

Weitere Pläne

Das nächste Konzert des Vokalensembles, der Schul-Kantoreien und der Klassischen Philharmonie Gaienhofen unter Siegfried Schmidgall ist das festliche Weihnachtskonzert am Samstag, 16. Dezember, um 18 Uhr und am 17. Dezember um 19 Uhr in der Höri-Halle Gaienhofen.

Informationen zum Ensemble: www.vokalensemble-gaienhofen.de