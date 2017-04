Radolfzell Im Familienzentrum finden Eltern Rat

Der Werner-Messmer-Kindergarten wird mit Unterstützung des Landes zum Familienzentrum. Berater unterstützen unsichere Eltern bei Erziehungsfragen.

"Mir ist so langweilig!" Jeder, der ein Kind hat, dürfte diesen Satz schon einmal gehört haben. Wie beschäftigt man Kinder am besten? Mit möglichst vielen Kursen, vor den Fernseher setzen oder ist ein bisschen Langeweile auch mal drin? Eltern verfolgen unterschiedliche Strategien, während sie ihre Kinder beim Großwerden begleiten.

Doch je mehr sich die traditionellen Familienstrukturen auflösen, desto mehr scheinen Unsicherheiten sich auszubreiten, wie man mit der teils nur noch geringen Zeit umgeht, die man mit den Kindern verbringt.

Im Werner-Messmer-Kindergarten werden seit Anfang 2016 Beratungsgespräche für Eltern und Workshops zu Erziehungsfragen angeboten. In Zukunft soll der Kindergarten sich zu einem Familienzentrum entwickeln.

Eine finanzielle Unterstützung erhält die Einrichtung vom Land Baden-Württemberg. 10 000 Euro wurden für das Jahr 2017 bewilligt. Mit voller Unterstützung des Gemeinderats (24 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen oder Enthaltungen) hat die Stadt den geforderten Eigenanteil von 5000 Euro beschlossen. Für die Stadt sei dies ein wichtiges Thema, so Bürgermeisterin Monika Laule. Der Werner-Messmer-Kindergarten sei die erste Einrichtung für Kleinkinder in Radolfzell, die vom Land gefördert werde.

Die ersten Schritte in Richtung eines Familienzentrums seien gut angenommen worden, berichtet Melanie Mayer, Leiterin des Werner-Messmer-Kindergartens. Viele Eltern schätzten besonders die entspannte Atmosphäre der Elterncafés. Einige berufstätige Eltern hätten sich für die Eltern-Kind-Nachmittage sogar extra freigenommen. Bei Kaffee und Kuchen kommt man leichter mit anderen Eltern oder den Erzieherinnen ins Gespräch. Man kann sich austauschen, Tipps holen, wie andere Familien mit ihren Sprösslingen umgehen.

Melanie Mayer erzählt, sie beobachte vermehrt, dass Eltern unsicher darin seien, was sie mit ihrem Kind in den gemeinsamen freien Stunden unternehmen sollen. Der Druck, mit anderen Familien mitzuhalten, die neuesten Spielekonsolen zu besitzen, sei offenbar groß.

Dabei schätzten Kinder oft am meisten ganz simple Dinge. Beim Kochen zu helfen, zusammen zu essen und am Tisch miteinander zu reden. Ein Buch vorgelesen zu bekommen und über die Bilder darin zu sprechen. Die Beraterinnen möchten Eltern darin bestärken, zu diesen elementaren Dingen des Lebens zurückzufinden. "Oft sind Eltern erleichtert und überrascht, wie einfach es sein kann, eine schöne Zeit mit seinem Kind zu verbringen", meint Mayer. Das nehme viel Druck von ihren Schultern.

Melanie Mayer und ihre Kollegin Sandra Rhode beraten auch Eltern, deren Kinder besonderen Förderbedarf haben. Wenn gewünscht, stellen sie Kontakt zu Pädagogen der Hausherrenschule oder anderen Hilfsorganisationen wie der Diakonie oder der Arbeiterwohlfahrt her. Ist die Hemmschwelle groß, den ersten Schritt zu einer den Eltern unbekannten Institution zu tun, bieten die beiden Beraterinnen an, gemeinsame Gespräche zu führen. In Zukunft sollen die Beratungsmöglichkeiten und das Netzwerk mit Hilfsorganisationen erweitert werden. Durch eine Elternbefragung will man die Wünsche und Bedürfnisse der Familien ermitteln. Ein weiteres Anliegen ist es, bestehende Kontakte zu Familien in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Kasernenstraße auszuweiten und ihnen zu zeigen, was Radolfzell für Kinder bereithält.



Die Einrichtung

Der Werner-Messmer-Kindergarten bietet neben den Regelöffnungszeiten und verlängerten Öffnungszeiten eine Ganztagesbetreuung von 7 bis 17 Uhr an. Die Einrichtung arbeitet nach dem sogenannten offenen Konzept. Nach einem Morgen- und Elf-Uhr-Kreis kann jedes Kind selbst wählen, wo es spielen möchte. Es stehen Räume zur Verfügung, in denen jeweils nur ein Spielmaterial angeboten wird: Ein Zimmer mit Konstruktionsmaterial, ein Musikzimmer, ein Forscherzimmer, ein Spielezimmer, eine Werkstatt, zwei Montessorizimmer, eine Turnhalle, eine Kletterhalle und ein Zimmer mit Bällebad. (rei)