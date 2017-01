IG Sport sucht nach neuem Vorsitzenden

Dieter Graf gibt Amt nach acht Jahren ab, bisher ist unklar, wer den Vorsitz übernehmen könnte. Der Fortbestand der IG Sport ist dadurch nicht gesichert

Radolfzell – Dieter Graf blickt mit gutem Gefühl zurück: "Die acht Jahre als Vorsitzender der IG Sport waren toll, ich habe die Tätigkeit genossen". Ein Problem lässt Graf allerdings zurück: Er gibt sein Amt als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Sport im März ab, es ist aber noch kein Nachfolger gefunden.

Ein Jahr lang sei er bereits auf der Suche nach jemandem, der das Amt übernehmen könnte. Diese gestalte sich aber sehr schwierig. Allein das Profil eines möglichen Kandidaten ist komplex: einer der Sportfunktionäre in Radolfzell könne das Amt nicht übernehmen, weil er zu sehr das Interesse des eigenen Vereins repräsentiere. Die Fähigkeit zur Neutralität sei entscheidend. Zum anderen müsse es eine Person sein, die sich sehr für Sport interessiere – und Zeit habe. "Eigentlich kann es nur ein Frührentner machen", sagt Dieter Graf. "Außerdem muss es jemand sein, der Klartext sprechen kann und für die Vereine gegenüber der Stadt einsteht." Er habe etliche Personen gefragt, bisher ohne Erfolg. Das Thema Ehrenamt habe in den vergangenen Jahren ohnehin schwierige Dimensionen angenommen. Vereine würden zunehmend zu Dienstleistern, Vereinsmitglieder nehmen sich, was sie aus dem Angebot brauchen und verzichten weitgehend auf eigenen Einsatz. Das frustriere die wenigen Engagierten zunehmend.

Die IG Sport nimmt eine wichtige Scharnierfunktion in der Stadt ein. Zum einen kümmert sie sich um praktische Angelegenheiten wie den Hallenbelegungsplan. Zweitens vertritt der Vorsitzende der IG Sport aber auch die Interessen der Vereine gegenüber der Stadtverwaltung. "Wenn ein Verein ein Vereinsheim bauen will, wendet er sich meist erst an uns", erläutert Graf. So entlastet die IG Sport die Verwaltung, bündelt die Anliegen der Sportvereine und behält den Überblick. Matthias Baumann, Vorsitzender des TC Radolfzell, formuliert es so: "Die IG Sport ist wichtig, weil sie verhindern kann, dass die Vereine mit ihren Eigeninteressen gegeneinander ausgespielt werden." Sie erkenne mögliche Synergien zwischen den Vereinen. Nicht zuletzt bleibt die IG Sport kooperativ gegenüber der Stadt: Auf deren Förderung seien die Vereine schließlich angewiesen, betont Graf.

Ein Beispiel dafür, wann die IG Sport gefordert ist, bietet aktuell der TC Radolfzell. Vor wenigen Tagen habe er eine Mail aus der Stadtverwaltung erhalten, die andeutet, dass der Verein seinen jetzigen Standort in der Nähe des Kurmittelhauses auf der Mettnau räumen müsse, berichtet TC-Chef Matthias Baumann. Ein Zeitpunkt wurde aber nicht genannt. Baumann macht sich nun Sorgen, wie es weiter geht beim TC, dessen Pachtvertrag mit der Stadt erst 2020 ausläuft. In einem solchen Fall tritt Dieter Graf als Vermittler auf. Er weiß, dass im Rahmen des Sportentwicklungsplans auch Tennisplätze geplant seien. Man müsse den Sachverhalt aber mit der Stadt klären.

Dieter Graf sieht die IG Sport grundsätzlich gut aufgestellt. Den Sportentwicklungsplan, den er mit vorangetrieben habe, müsse man aber zügig umsetzen. Er sieht vor, dass das Areal rund um das Mettnau-Stadion zum Sportzentrum ausgebaut werde. Ein Kunstrasenplatz soll dort eingerichtet werden, ebenso wolle die Stadt die Kreissporthalle vom Landkreis erwerben. Derzeit könne diese nämlich nur zu 30 Prozent von Radolfzeller Vereinen genutzt werden. Es gibt noch weitere Themen: Das Stadion des FC 03 müsse dringend saniert werden, ebenso der Nebenplatz. Und viele Hallen in den Ortsteilen seien sanierungsbedürftig.

Oliver Preiser, Vorsitzender des FC 03 Radolfzell, bezeichnet die IG Sport als enorm wichtig für die Stadt. Es gehe auch darum, gegenüber anderen Städten im Sport konkurrenzfähig zu bleiben, das habe die Stadt mit dem Sportentwicklungsplan nun erkannt. "Nur mit guten Trainingsbedingungen in Hallen und auf Sportplätzen können wir mit Mitbewerbern mithalten", sagt er. Die IG Sport spiele eine zentrale, moderierende Rolle: "Es geht um die Balance zwischen den Vereinen: nicht jeder Verein kann seinen Egoismus durchbringen." Genauso wichtig sei es, den Forderungen der Vereine Nachdruck zu verleihen.

