Radolfzell IG-Sport-Vorsitzender Dieter Graf erhält den Bürgerpreis der SPD

Der Bürgerpreis der SPD Radolfzell wird dieses Jahr an den Vorsitzenden der IG Sport, Dieter Graf, verliehen. Ein Gespräch über die Unabhängigkeit des Funktionärs

Erinnert mich stark an „Geht nicht, gibt’s nicht.“ Bloß, jene deutsche Baumarktkette, die mit diesem Slogan warb, meldete vor einigen Jahren Insolvenz an. Damit steht sie in starkem Kontrast zu Dieter Graf, dem Vorsitzenden der Radolfzeller IG Sport und dem diesjährigen Bürgerpreisträger des SPD-Ortsvereins Radolfzell.

Zu dritt erwarten wir Dieter Graf zu einem Vorgespräch vor der Preisverleihung. Der 73-Jährige kommt absolut pünktlich in das vereinbarte Radolfzeller Café. Er wirkt dynamisch und ist bester Laune. Ein klein wenig Small Talk, dann geht es los. Graf möchte wissen, welche Fragen wir haben. Also fragen wir. Und er erzählt. Sehr schnell werden zwei Grundsätze seiner Persönlichkeit deutlich: Er möchte niemanden verletzen, insbesondere nicht jetzt, kurz vor seinem Rückzug vom Amt des Vorsitzenden der IG Sport, und er trennt sein Ehrenamt und sein Privatleben strikt. Letzteres betont er immer wieder. Wir fragen nach Familienstand, Kindern, seinen Hobbys und anderen Dingen. Er antwortet zwar, insistiert aber postwendend, dass dies hier keine Rolle spiele. Es gehe um die Sache. Um die Interessengemeinschaft (IG) Sport und damit um den Sport in Radolfzell.

Sein zweiter Grundsatz: er will niemanden persönlich verletzen. Graf möchte auf keinen Fall Zeilen lesen, die dieses Gespräch als Abrechnung mit Kommunalpolitikern, Amtsträgern des Vereinslebens oder eben jenen, die es ablehnen, solche Ämter zu übernehmen, erscheinen lassen. Graf ist seit 25 Jahren Mitglied der IG Sport und seit acht Jahren ihr Vorsitzender. Wenn er erzählt, merkt man, wie er für diese Sache brennt. Er berichtet von Erlebnissen aus seiner Amtszeit. Meist sind es Erfolge. Keine großen medienwirksamen, die mit viel Trubel gefeiert werden, sondern pragmatische, sinnvolle, solche, die bloß den Dialog erfordern. Absprachen über die Hallenbelegung zum Beispiel. Graf versteht sich als Bindeglied zwischen Stadt und Vereinen. Konflikte? Dieter Graf gefällt dieser Begriff nicht. Er wiederholt, dass er für das Machbare stehe: „In der Mitte.“

Von einem Machtmensch weit entfernt

Graf ist die Menschwerdung jener Voraussetzungen, die Max Weber mal für Politiker formulierte: Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß. Gelernt hat er einen kaufmännischen Beruf. Dort verortet er seinen Hang zu Ehrlichkeit und Diplomatie: „Ich musste schon immer mit Menschen umgehen.“ Wir stellen die Frage, ob er denn Macht in seinem Amt verspüre. Immerhin sei er Vorsitzender einer Organisation, die 42 Vereine unter ihrem Dach vereine. Am Ende der Kette stehen 15 000 Vereinsmitglieder. Graf ist ihr Chef sozusagen. Wir rechnen ihm vor, dass der amtierende OB bei seiner Wahl lediglich knapp 6500 Stimmen erhalten habe. Der IG-Sport-Vorsitzende, obwohl er Gemeinderatssitzungen nur als „sachkundiger Bürger“ beiwohnen dürfe, sei in seinem Amt also durchaus mit einer gewissen Macht ausgestattet. Graf antwortet, er sei sich bewusst, dass diese Position Einfluss gegenüber den Entscheidungsträgern der Stadt mit sich bringe. Er habe diese Macht jedoch nie demonstrativ ausspielen wollen, da er dann Blockaden, Misserfolge und – da ist das Wort wieder – Konflikte zu erwarten gehabt hätte. Aber geht das überhaupt ganz ohne? Graf glänzt mit einem Bonmot: „Ich bin der Meinung, dass ich die Kuh, von der ich Milch möchte, nicht schlachten sollte.“

Es ist nicht ganz einfach, Dieter Grafs Grundsatz, er möchte niemanden persönlich angreifen, gerecht zu werden, denn er äußert deutliche Kritik am Verhalten der Stadt gegenüber dem Sport. Seiner Meinung nach hat der Sport einen zu geringen Stellenwert in Radolfzell. Graf berichtet, dass er jeden Samstag auf den Fußballplatz und sonst zu vielen Sportveranstaltungen gehe. Fast nie sehe er dort einen der politischen Entscheidungsträger. Er findet, das Thema müsse in Radolfzell aufgewertet werden, insbesondere im Bereich der Jugendarbeit. Dies lasse sich gut an einem Rechenbeispiel illustrieren. Die Stadt gebe jährlich 60 000 Euro für Jugendarbeit aus. Die Vereine wiederum müssten in der Summe 35 000 Euro an die Stadt entrichten für Hallen- und Sportplatzbenutzung. Es bleiben 25 000 übrig. Die Förderung der sportlichen Jugend in Radolfzell seitens der Stadt liege also bei durchschnittlich 5,20 Euro pro Jugendlichem pro Jahr. „Dafür, dass Radolfzell tolle Sportler, tolle Vereine und tolles Potenzial hat, kommt von oben zu wenig“, sagt Graf.

Er zieht den Vergleich mit anderen Städten aus der Umgebung. Die Stadt Singen habe beispielsweise ein Sportamt, was sich die dortige Kommune 200 000 Euro im Jahr kosten lasse. Das habe Radolfzell nicht. Dafür habe Radolfzell eben die IG Sport, die sämtliche koordinativen Aufgaben zwischen Vereinen und Stadt stemmt. Bei all den Nachteilen sieht Graf hierin auch einen Vorzug: Einem Sportamt sitze die Stadt im Nacken, ihm nicht. Er könne unabhängig agieren.

Dann kommt Graf an den Punkt, der ihm am meisten Kummer bereitet. Nach seiner achtjährigen Amtszeit als Vorsitzender und Jahrzehnten des ehrenamtlichen Engagements wird er Ende März alle Ämter niederlegen. Diese Tatsache ist in den entsprechenden Kreisen schon lange bekannt. Und doch gibt es niemanden, der ihm als IG-Sport-Vorsitzender nachfolgen möchte. Für Graf ein Riesenproblem, denn damit wäre die Institution am Ende. Die Satzung der IG Sport verlangt eine Besetzung der Vorstandsämter, sonst muss sie aufgelöst werden. Und damit hätte Radolfzell die kleine Lobby, die der Sport hier genießt, auch verloren. Das wäre für Graf eine Katastrophe.

Alle Generationen scheuen die Verantwortung

Klar, dass man bei einem Gespräch mit einem Menschen, der das ehrenamtlich organisierte Vereinsleben von der Pike auf kennt, über den vermeintlichen Verfall des Ehrenamts sprechen muss. Graf sieht zwei Ursachen für diese Entwicklung. Zum einen hätten die Jugendlichen heute ein anderes Freizeitverhalten. Sport in einem Verein sei nur noch eine von vielen Aktivitäten und sei auf das Sporttreiben begrenzt. Sportvereine würden als günstige Fitnessstudios genutzt und als Dienstleister betrachtet. Darüber hinaus gebe es wenige Berührungspunkte mit den Vereinen. Der zweite Grund für das geringe Engagement junger Vereinsmitglieder in traditioneller Form liege jedoch bei der älteren Generation, so Graf, die auch zu wenig bereit sei, Verantwortung abzugeben.

Er selbst hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass sich vielleicht doch noch ein Kandidat findet, der zumindest sein Amt als Vorsitzender der IG Sport übernehmen würde. Jemand, der Verantwortung und Leidenschaft für das Vereinsleben mitbringt. Andernfalls droht der IG Sport das gleiche Schicksal wie der eingangs genannten Baumarktkette und „Geht nicht, gibt’s nicht“ würde zu „Geht nicht, gibt’s doch.“ Das wäre schade.

Einer Freude zum Amtsantritt darf sich der oder die künftige IG-Sport-Vorsitzende sicher sein: „Wenn mir einer zusagen würde, den würde ich grad in den Arm nehmen.“ Und das will man: Eine Umarmung von Dieter Graf!

Für sein Engagement für die Radolfzeller Bürger und die Sportkultur in der Stadt erhält Dieter Graf den Bürgerpreis der SPD im Jahr 2017.

Bürgerpreis

Durch den Bürgerpreis des SPD-Ortsvereins sind schon etliche Menschen und Institutionen gewürdigt worden. Den Preis gibt es seit 1998, mit ihm will die SPD an Menschen wie Emilie Schneider, Gustav Troll oder Manfred Debatin erinnern, die in Radolfzell beispielhaft für sozialdemokratische Werte stehen. Zu den Preisträgern zählten unter anderem die Patientenfürsprecherinnen Ursula von Mackensen, Dietlind Heilmann und Annemarie Welte, der Verein ,,Menschen helfen Menschen", ferner die inzwischen gestorbene Rosa Engelmann, die sich für Waisenkinder in Rumänien einsetzte, sowie Herbert Boschert, der die deutsch-französische Freundschaft förderte, und den Tafelladen. Termin: Die Verleihung des Bürgerpreises an Dieter Graf ist am Mittwoch, 22. März, um 20 Uhr im Bürgersaal des Rathauses.

Hannes Ehlerding ist Pressesprecher des SPD-Ortsvereins Radolfzell. Am Interview beteiligt waren Ursula Hanser (stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende der SPD) und Derya Yildirim (SPD-Stadträtin)