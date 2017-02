Radolfzell Holzhauer heizen ihren Gästen ein

Beim Holzhauer-Ball erfüllt die Sehnsucht nach dem weiten Meer das Milchwerk. Und die gute Laune schlägt hohe Wellen.

Von 16 bis 60 Jahre alt – die Holzhauer-Musik der Narrizella Ratoldi spielte zu ihrer fasnächtlichen Mitternachtsshow auf und zog rund 1000 Narren jeglichen Alters ins Milchwerk zum Holzhauer-Ball an. "Meer geht nicht", so das zweideutige Motto, bei dem die Holzhauer alles gaben, um den Narren eine glückselige Fasnet zu verschaffen. Ausstaffiert in feinem Seemannszwirn hatte die Holzer-Musik das tanzende Publikum im Griff.

Die Holzhauer-Gilde trat bereits um 22 Uhr auf und zeigte passend zum Ball-Motto eine Mischung aus Schauspiel, Tanz und Karaoke. "Es ist der Ball der Bälle", zeigen sich die Holzer Richard Lienert und Harald Boos überzeugt. Der Erfolg gibt ihnen Recht. Mehr als 1000 Besucher feierten ausgelassen, tanzend und mitsingend zu den Gassenhauern der Holzer und zu den Evergreens, Schlagern und Popmusik der Münchner Partyband Sieben Promille. Die Narren ließen sich vom Ballmotto inspirieren und verkleideten sich als raue Seemänner, Kapitäne oder das Milchwerk enternde Piraten. Sie schlüpften in überlebensgroße Quallenkostüme, bei denen Tentakel die Körper leuchtend verhüllten, oder sie waren inspiriert von den Charleston-Bällen der 1920er Jahre. Niemand blieb unverkleidet.

Mehr als 50 Holzer organisierten den großen Ball und stellten ihn mit Musik, Verköstigung und den Aufführungen auf die Beine. An der Kasse und Garderobe half ihnen die Narrenmusik. Jede Abteilung der Narrizella Ratoldi unterstützt über die Fasnet die anderen Gilden wechselseitig bei ihren zahlreichen Veranstaltungen.

Seit mehr als 40 Jahren begeistert der Holzerball die Narren und zieht dabei im Gegensatz zu anderen heimischen Bällen mehrere Generationen gleichzeitig zum Feiern an. Zwei Jahre mussten die Radolfzeller auf ihren beliebten Holzer-Ball warten. Er fiel im vorangegangenen Jahr wegen der 175-Jahrfeier der Zunft aus. Was die spritzige Laune seiner Besucher betraf, so hatte man das Gefühl, dass sie ihren "Ball der Bälle" nachfeiern mussten.

