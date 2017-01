Hoffnung für die Geburtshilfe

Landrat Frank Hämmerle spricht im Gemeinderat von Radolfzell über die Zukunftsperspektive der Station. Bis zum 31. Januar sei eine Lösung aber nicht umsetzbar. Zu diesem Zeitpunkt erlischt jedoch der Versicherungsschutz der Ärzte.

Radolfzell – Langsam zwar aber Schritt für Schritt geht es vorwärts in der Diskussion über den Erhalt der Geburtshilfe am Krankenhaus Radolfzell. In der jüngsten Sondersitzung des Gemeinderats nährte Landrat Frank Hämmerle die Hoffnung, die Station erhalten zu können. Nachdem in der vorangegangenen Sitzung beschlossen wurde, den Landkreis darum zu bitten, als Besteller für die Geburtshilfe aufzutreten, wobei die Stadt Radolfzell den Hauptteil der Kosten tragen werde, signalisierte der Landrat am Dienstagabend im Rathaus Zustimmung. Er werde dem Kreistag vorschlagen, dass der Landkreis die Bestellerfunktion für die Geburtshilfe und die Gynäkologie ausübe, sofern dafür alle notwendigen Verträge vorlägen und deren Rechtsgültigkeit feststehe. Er gehe davon aus, so Hämmerle, dass der Kreistag dies in seiner Sitzung Ende des Monats auch so beschließen werde. Der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (Glkn), zu dem das Krankenhaus Radolfzell gehört und als dessen Aufsichtsratsvorsitzender Frank Hämmerle am Dienstagabend ebenfalls anwesend war, sei damit einverstanden.

Das Ziel ist damit allerdings noch immer nicht erreicht. Allzu großen Erwartungen verpasste der Landrat gleich einen Dämpfer. Denn es sei unmöglich, die notwendigen Regelungen bis Ende Januar zu treffen. Das könne noch Monate dauern. Nach 24 Uhr am 31. Januar gibt es für die Ärzte der Geburtshilfe allerdings keinen Versicherungsschutz mehr, die Ärzte dürfen dann nicht mehr praktizieren. Dies wiederum ist der Kern des Problems und der damit verbundenen, seit Monaten dauernden Debatte: Weil die Versicherungssummen enorm gestiegen sind, sehen sich die Belegärzte der Geburtshilfe nicht imstande, die Station nach dem bisherigen Modell weiterzuführen.

Eine direkte finanzielle Unterstützung der Ärzte von Seiten des Gesundheitsverbundes oder der Stadt wäre illegal. Zumindest für die Übergangszeit liegt die Verantwortung somit wieder bei den Ärzten. Bis die angedachte Regelung umgesetzt werden könne, müssten also die Ärzte die Versicherung bezahlen, sagte Frank Hämmerle im Gemeinderat. Matthias Groß, einer der drei betroffenen Gynäkologen, signalisierte Zustimmung – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. So könne er sich vorstellen, die Versicherungssumme für die Übergangszeit selbst zu begleichen, wenn es gelänge, mit der Versicherung Monatsangebot auszuhandeln, sodass nicht für ein ganzes Jahr bezahlt werden müsse. Frank Hämmerle nannte diese Aussage eine Sensation: "Wenn wir nicht mehr im Zeitdiktat sind, habe ich bessere Möglichkeiten. Eventuell können wir zwischen Ärzten und Versicherung vermitteln", so der Landrat. Auch Bernhard Diehl von der CDU sah die Gesamtentwicklung positiv. Er sei froh, dass Gemeinderat und Landrat alles getan hätten, um die Geburtshilfe zu erhalten. Es habe klare Aussagen gegeben, die er sich nicht madig machen lassen wolle.

Ähnlich äußerte sich auch Dietmar Baumgartner von den Freien Wählern. Die Stadträte seien über Berge und durch Täler der Emotionen gegangen, nun sei er positiv eingestellt. Die aktuell angedachte Lösung über den Landkreis sei für ihn der einzig gangbare Weg. Über den Vorschlag, dass der Landkreis anstatt Radolfzell formal als Besteller auftritt, während die Kosten zum Großteil von der Stadt Radolfzell bezahlt werden, entscheiden die Mitglieder des Kreistags in ihrer nächsten Sitzung. Sie findet am Montag, 30. Januar, ab 14 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes in Konstanz statt.

Rechtliche Hürden

Die Ärzte der Geburtshilfe bei den gestiegenen Versicherungskosten finanziell zu unterstützen, ist rechtlich problematisch. Eine Möglichkeit ist, das bisherige Belegarztmodell in ein Honorar-Belegarztmodell umzuwandeln, wonach die Ärzte zwar freiberuflich sind, vom Krankenhaus aber eine Vergütung erhalten. Somit sind sie über den Glkn versichert. Der wiederum bekommt das Geld von Stadt und Landkreis. (lmj)