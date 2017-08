Radolfzell Höhere Lebensqualität für die Tiere im Mühlbach

Der Wehrumbau am Böhringer Mühlbach ist abgeschlossen, Fische aus dem Riedgraben haben nun freie Bahn. Die Ausgleichsmaßnahme wird mit 220 000 Punkten auf dem Ökokonto honoriert.

Mit einer Ausgleichsmaßnahme hat die Stadt Radolfzell den Böhringer Mühlbach und den daraus abzweigenden Riedgraben Richtung Rickelshausen ökologisch und technisch aufgewertet. Bei einem Pressetermin mit Ortsvorsteher Bernhard Diehl stellte Stephan Wenning von der Abteilung Landschaft und Gewässer die Maßnahme im Detail vor.

Der Umbau ist seit Wochen abgeschlossen. Zwei Wochen hatte ein Fachunternehmen im Juni benötigt, um die alte Wehranlage aus Beton zu entfernen und deren Funktion mit Steinen aus Vorarlberger Kalkstein wieder herzustellen. Das allerdings nur in Teilen. Während das Wehr in früheren Jahrzehnten vor allem für eine vorübergehende Stauung des Mühlbaches genutzt wurde, um Löschwasser in Radolfzell und Rickelshausen zur Verfügung zu stellen, ist dies heute nicht mehr notwendig. Vielmehr soll der Durchfluss beider Gewässer gewährleistet und gesteuert werden. Mittels der ins Bachbett eingesetzten Steine ist es laut Stephan Wenning möglich, die Wasseraufteilung bei allen Wasserständen zu steuern. "Das funktioniert bei Niedrig-, Mittel- und Hochwasserständen", sagt er.

Aber auch andere Gründe machten den Umbau des Wehres erforderlich und sinnvoll. Das alte Betonwehr, das laut Bernhard Diehl vermutlich aus den 1950er Jahren stammte, wurde bereits vom Wasser unterspült und konnte seiner Funktion nicht mehr nachkommen. Außerdem entsprach das Bauwerk nicht mehr den Zielen der Europäischen Wasserrichtlinie. Künftig wird nicht nur die Wasseraufteilung in beiden Bächen wieder funktionieren, sondern die Gewässer sind dank der neuen Bauweise für Fische und andere Wasserlebewesen besser durchlässig.

Unter anderem leben im Mühlbach und im Riedgraben Döbel, Bachforellen, Aale und Stichlinge. "Schon wenige Tage nach Abschluss der Maßnahme habe ich bereits erste Forellen hindurch schwimmen sehen", berichtet Stephan Wenning. "Das macht einen natürlich glücklich und zeigt, dass die Maßnahme gut umgesetzt wurde", ergänzt er.

Für die Stadt Radolfzell und den Ortsteil Böhringen macht die Maßnahme aus einem weiteren Grund Sinn. Der 55 000 Euro teure Umbau des Wehrs, der aus dem laufenden Haushalt bestritten wurde, kann dem Ökopunktekonto der Stadt gutgeschrieben werden. Damit können dann andere Maßnahmen ausgeglichen werden, zum Beispiel das Baugebiet Hübschäcker in Böhringen. Das neue Wehr soll nicht nur der Natur zugute kommen. Wie schon in den zurückliegenden Jahrzehnten, in denen etliche Kinder aus Böhringen die Stelle als naturnahen Spielort genutzt haben, soll der Ort weiterhin für die Allgemeinheit zugänglich sein. Die Maßnahme sieht zudem künftig noch die Installation einer Bank und einer Bepflanzung vor. Niedrige Purpurweiden, wie sie bereits am Wasserspielplatz in Radolfzell zum Einsatz gekommen sind, sollen für einen angemessenen Bewuchs sorgen.

Doch damit nicht genug. Fest eingeplant ist laut Stephan Wenning in der Zukunft unter anderem die Aufwertung des Riedgrabens vom Wehr bis zur Aach. Die Planungen sind bereits fortgeschritten. Sie sehen einen leicht mäandernden Verlauf des Baches vor. Eine Plattform soll auch diesen Teil für Besucher zugänglich machen. Für die Maßnahme steht die Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt jedoch noch bevor.

Gut für das Punktekonto

Radolfzell benötigt viele Ausgleichsmaßnahmen beziehungsweise Ökopunkte, um die Eingriffe durch Bebauung auszugleichen. Neben Maßnahmen im Wald, im städtischen Bereich und im Offenland sind auch Maßnahmen im und am Gewässer möglich. Für jeden investierten Euro erhält die Stadt Radolfzell vier Ökopunkte. Die Maßnahme erbringt demnach etwa 220 000 Ökopunkte, was einer Ackerumwandlung von rund 2,5 Hektar entspricht. (ja)