Radolfzell Hitzige Diskussion im Radolfzeller Strandbad

Im Strandbad Radolfzell wird in einer emotionalen Diskussion eine große Kluft zwischen Stadtverwaltung und Bevölkerung deutlich. OB Martin Staab stellt sich in der SÜDKURIER-Gesprächsrunde den Vorwürfen, er würde das Bad langsam sterben lassen.

Radolfzell – Der Stein des Anstoßes liegt wortwörtlich in der Strandbadstraße, in der er seit einiger Zeit das Parken zwischen den Bäumen verhindert. Große Felsbrocken zwischen Radweg und Straße, die zu einem Konflikt zwischen Stadtverwaltung und Strandbadgängern geführt haben. In der Gesprächsreihe "Der SÜDKURIER gibt einen aus" im Radolfzeller Strandbad wurde dieser deutlich und offen ausgetragen. Mehr als 100 Besucher kamen, viele erhitze Redebeiträge auf der einen und einen Oberbürgermeister Martin Staab, der gegen Zwischenrufe und manchmal auch höhnische Bemerkungen den Kurs der Stadtverwaltung verteidigen musste, auf der anderen Seite.

Alfred Heim, Organisator der Initiative "Mettnau für alle", die mit Unterschriftenlisten gegen die Steine und das Banner mit der Aufschrift "Wenig Parkplätze am Strandbad" vorgehen will, fasste am Ende einer fast eineinhalbstündigen, höchst emotionalen Diskussion zusammen, was scheinbar viele denken: "Die Glaubwürdigkeit der Verwaltung leidet." Er erhielt Szenenapplaus für diese Äußerung. Gerade ein Auswärtiger, Wolfgang Bräuning aus Rottweil, formulierte stellvertretend für die Radolfzeller, was Kernpunkt der Diskussion um die fehlenden Parkplätze ist: "Das Parkplatzkonzept ist der erste kleine Schritt, das Strandbad sterben zu lassen." Wieder gab es Szenenapplaus. Die Angst, durch fehlende Parkplätze das Strandbad wirtschaftlich zu schwächen und so eine Rechtfertigung zu finden, es auf längere Sicht zu verkleinern und am Ende ganz der Kur zuzuschieben, stecke laut Bräuning dahinter. Aber er schoss gleich eine Bitte, direkt an OB Martin Staab gerichtet, nach: "Stellen Sie sich nicht auf die Seite der Kur, sondern auf die Ihrer Bürger, die sie gewählt haben."

Auf Applaus konnte der OB an diesem Abend nicht hoffen. Ohne explizite Einladung des SÜDKURIER war er an diesem Abend gekommen, wohl wissend, dass es Klärungsbedarf gibt. Leicht war es nicht für ihn. Immer wieder wurden seine Ausführungen durch Zwischenrufe und empörte Bemerkungen unterbrochen. Er versuchte, die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Der Gemeinderat habe jegliche Pläne, Gelände vom Strandbad der Kur zuzuschieben, abgelehnt, betonte Staab. CDU-Stadtrat Christoph Stadler und FGL-Stadträtin Gisela Kögel-Hensen versicherten, dieser Gemeinderat, noch zwei Jahre im Amt, werde "keinen Quadratzentimeter des Bades abtreten".

OB Staab erklärte, die Steine dienen lediglich dazu, die Strandbadstraße verkehrssicher und zweispurig befahrbar zu halten. "Keiner hat mit den Falschparkern ein Problem, bis es einen Notfall gibt und der Krankenwagen nicht rechtzeitig durchkommt. Wer soll dafür die Verantwortung übernehmen?". Die von der Stadt vorgeschlagene alternative Anreisemöglichkeit mit dem Shuttlebus werde laut Strandbad-Pächterin Derya Yildirim nur schlecht angenommen. In Gesprächen mit externen Besuchern würde außerdem deutlich, dass viele gar nicht wüssten, wo der Messeplatz sei, auf dem sie ihr Auto stehen lassen sollen. Außerdem wehrte sie sich gegen das Banner der Stadtwerke, es gebe nur "wenige Parkplätze am Strandbad".

Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Reinhardt gab zu, dass man mit der Behauptung auf dem Banner, es gäbe keine Parkplätze, einen Fehler gemacht. Dennoch halte er den kostenlosen Shuttle-Bus für eine gute Lösung mit Potenzial. Interne Fahrgastzählungen würden zeigen, dass der Bus gut angenommen werde. An drei Wochenenden, unter anderem mit Feiertagen, habe es rund 700 Fahrgäste der Linie 5A auf die Mettnau gegeben. An der Haltestelle Strandbad seien 199 ausgestiegen, 145 eingestiegen. Laut Renate Auer, Eva Kulisch und Reinhild Heinzel sei der Bus allerdings für Familien mit Kindern und viel Gepäck eine unpraktische Lösung, die nicht angenommen werde.

Konkrete Vorschläge

Doris Müller bot, wie laut eigener Aussage schon in der Vergangenheit mehrmals geschehen, ihr Grundstück am Mettnau-Stadion an. Mit einer langfristigen Pacht könne hier der Radweg verlängert sowie auf der Wiese Notparkplätze geschaffen werden.

Die Stadtverwaltung lässt gerade prüfen, ob man die nördliche Seite der Strandbadstraße zum Parken freigeben kann. Zukünftig soll ein Ordnungsdienst die besucherstarken Wochenendtage koordinieren.

Die Sanierung der Wege der Mettnau sind von 2024 auf den Winter 2018/2019 vorgezogen worden.

