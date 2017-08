Radolfzell Herkunft spielt beim FC Anadolu Radolfzell eine Nebenrolle

Im türkischen Fußballverein Anadolu Radolfzell sind mittlerweile viele weitere Nationalitäten vertreten. Der Verein betrachtet sich als multikulturell und unabhängig von der muslimischen Gemeinde, die ihn unterstützt. Der Fußballverband hat den Verein bereits für seinen Einsatz für die Integration geehrt.

Anadolu bedeutet Anatolien und beschreibt die Wurzeln des jüngsten Radolfzeller Fußballvereins. Mit etwa 20 Freunden hatte sich Ahmed Aktay vor vier Jahren diesen Namen und die Farben für das Wappen überlegt. Die Türkis-Weißen definieren sich vor allem durch eine starke Gemeinschaft. "Am Anfang war es vor allem ein Spaßverein. Die Jungs spielen nicht nur zusammen, sondern unternehmen auch viel gemeinsam in der Freizeit. Jeder ist bei uns willkommen. Wir sind multikulturell", erklärt der 31-jährige Vorsitzende. Der studierte Ökonom, der in der SPD aktiv ist, hat mit der Gründung des Vereins eine lang gehegte Sehnsucht der türkischen Bevölkerung bedient. Nach eigenen Angaben war der FC Anadolu Radolfzell einer der ersten Vereine, der Flüchtlinge aufgenommen hat. Die Integration von Flüchtlingen über Fußball ist ein wertvoller Beitrag für die Gesellschaft. Vom Südbadischen Fußballverband gab es dafür 2015 auch eine Ehrung unter dem Motto "1:0 für ein Willkommen".

Der Verein wird seit seiner Gründung von Mitgliedern der muslimischen Gemeinde unterstützt, begreift sich aber als unabhängig von dieser. Gerade am Anfang bestanden der Kader und auch das Publikum vor allem aus Türken. Das hat sich aber mittlerweile geändert. Auch immer mehr Deutsche kommen zu den Spielen und zum Training. Die multikulturelle Truppe besteht unter anderem noch aus Spielern aus Ghana, Gambia, Kroatien und Afghanistan. Wer denkt, eine solche Konstellation biete viel Stoff für Konflikte, liegt nach Angaben des Geschäftsführers Emre Atilla falsch, der betont: "Bei uns geht es nur um Sport. Religion und Herkunft spielen hier keine Rolle.

" Ahmet Aktay ergänzt: "Wir sind ein sozialer Verein mit sozialen Menschen." Auf dem Platz war der FC Anadolu Radolfzell nach Angaben von Emre Atilla in der letzten Saison der fairste Verein. Allerdings gebe man zu, dass Südländer nun einmal emotionale Menschen seien. "Da kann es auf dem Platz schon mal lauter werden, aber privat sind es alles saubere Jungs", wie Emre Atilla betont.

Die bunte Truppe wird von einem besonderen Trainer betreut. Seit diesem Jahr hat bei den Türkis-Weißen Bülent Babür übernommen. Bülent Babür war drei Jahre in der Jugendabteilung des SK Rapid Wien aktiv und ist auch außerhalb des Rasens bekannt. Als Mitorganisator von Fußball-Turnieren zur Mexiko-Hilfe wurde er vom ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck geehrt. Mittlerweile entsteht beim FCA auch eine Jugendabteilung. "Wir verfolgen damit das deutsche Prinzip", erklärt Ahmed Aktay. Eigene Jugendarbeit soll den Erfolg von Morgen bringen. Sportlich ist man mit der Entwicklung hochzufrieden. Innerhalb von vier Jahren schaffte man drei Aufstiege.

Finanziell und strukturell steckt der Verein, der in der Bezirksliga spielt, allerdings noch immer in den Kinderschuhen. Es gibt keine eigene Spielstätte. Als Büro werden Räume der muslimischen Gemeinde genutzt. "Wir sind dem FC Böhringen sehr dankbar, dass wir deren Platz nutzen dürfen", erklärt Ahmed Aktay. Der FC Anadolu würde auch gerne mal mit einem Stand beim Hausherrenfest beteiligen. Seit vier Jahren bemühe man sich erfolglos, so Emre Atilla. Neue Vereine haben es schwer, bei dem lukrativen Fest einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ansonsten sei man der Stadt und besonders Leo Englert vom Fachbereich Bildung, Jugend und Sport für die bisherige Unterstützung sehr dankbar. Man suche dringend mehr Sponsoren. Dieses Jahr ist die Herausgabe eines Stadionheftes und die Gründung einer zweiten Mannschaft geplant.

Der Verein

Der FC Anadolu Radolfzell wurde 2013 gegründet. Der Verein hat etwa 100 Mitglieder. 23 Aktive spielen aktuell in der ersten Mannschaft. Trainingszeiten sind mittwochs ab 20 Uhr und freitags ab 19.15 Uhr auf dem Gymnasium-Sportplatz in der Markelfinger Straße.

Weitere Informationen:

www.facebook.com/FcAnadoluRadolfzell

E-Mail: a.aktay@gmx.de

Telefon: (0172) 641 38 29