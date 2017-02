Radolfzell Hemdglonkerumzug leitet heiße Phase der Fasnacht ein

Mehrere tausend Menschen haben sich in Radolfzell wieder zum Hemdglonkerumzug versammelt. Und der war einmal mehr ein ebenso stimmungsvoller wie augenzwinkernder Start in die besonders intensive Zeit der Fasnacht.

Jetzt geht's rund: Am Mittwochabend startete die Fasnacht in Radolfzell mit dem traditionellen Hemdglonkerumzug durch die Straßen der Altstadt. Mehrere tausend Menschen, in weiße Nachthemden gehüllt, nahmen entweder selbst am Zug teil oder sorgten am Wegesrand für ausgelassene Stimmung. Besonders attraktive junge Frauen durften dabei sogar ein paar Meter im legendären Nachttopf hinter sich bringen.

Der Umzugsweg führte wie immer von der Fürstenbergstraße über die Obertorstraße und die Bahnhofstraße in die Seestraße. Zurück ging es dann durch die Post- und die Höllstraße auf den Marktplatz. Dort angekommen, machten sich die aktiven Narren auf den Weg in den Scheffelhof, wo anschließend das Preiskleppern stattfand und die neuen Kleppele-Hoheiten gekürt wurden. Auf dem Marktplatz und in den Kneipen der Stadt wiederum fanden sich viele andere närrische Besucher ein, um den Start der heißen Phase der Fasnacht gebührend zu feiern. (ja)