Öhningen Heiße Reifen, hübsche Frauen und stolze Väter in Öhningen

Beim "Hockenheimring en miniature" in der Höri-Gemeinde gewann Maurice Gamp mit seiner Seifenkiste die Schussfahrt in 25,63 Sekunden.

Die Piraten-Zunft der Gemeinde Öhningen hatte zur Fasnet zum 30. Mal ihren ganz eigenen und närrischen "Hockenheimring en miniature" für ihr traditionelles Seifenkisten-Rennen frei gegeben. Lediglich 25,63 Sekunden dauerte am Haldenacker die schnellste Schussfahrt des Siegers Maurice Gamp in seiner "Sebastian Seppel" getauften Seifenkiste. Liv Leutze gewann mit ihrer Eiskönigin-Seifenkiste den ersten Platz in der Kategorie Originalität. Moritz, Silvan und Sandro Kaiser heimsten gleich zwei Gewinne ein: Mit ihrer Heizzentrale gewannen sie im Doppel sowohl in der Zeit als auch in der Originalität.

In Öhningen herrschte Formel-1-Atmosphäre. Mehrere hundert Besucher säumten den Weg und feuerten die Rennfahrer in ihren fantasievollen Seifenkisten an, die im Schuss geradlinig oder in Schlangenlinien den Haldenacker herunter flitzten. Es knisterte und knackte im Funkverkehr. Via Walkie Talkie wurden die startenden Fahrer dem Moderator an der Ziellinie durchgegeben. "Der Startschuss ist erfolgt, die Heizzentrale ist unterwegs und hat neue Kohle aufgelegt und den Brenner nochmals gereinigt. Sie probieren alles", feuerte Charly Dietrich die Fahrer an. "Donnerwetter, das war ein Gefühlsausbruch", feierte der Ansager launig den Sieger des Rennens in seinem hölzernen Ferrari-Imitat.

Sie war zwar nicht die schnellste, hatte aber dafür die originellste Seifenkiste: Liv Leutze kam mit einem voluminösen Weihnachtsschlitten, der von einem aufgeblasenen Rentier gezogen wurde. Souverän steuerte die einzig weibliche Fahrerin ihr mondänes Gefährt "Eiskönigin" über die Ziellinie. Der Drei-Käse-Hoch Ben Merk war der jüngste Teilnehmer des Rennens. In seinem knallroten Feuerwehrauto schoss er am Schlauch-Zügel seines hinter ihm her rennenden Vaters durch die Zielfahne. Die Öhninger Heizzentrale rasselte mit angebundenen Holzstämmen den Berg herab. Die Seifenkiste Smily kam als rollender Totenkopf daher und war über und über mit Kunstschaum zu einer lachenden Fratze geformt, aus dessen Mund die Fahrer Pedro und Sven Faulhaber hervor lugten. Im überfüllten Hexenkeller nahmen die Kinder bei Café und Kuchen ihre Preise entgegen.