Radolfzell Heinzelmännchen der Fasnacht arbeiten bei den Technischen Betrieben

Die Technischen Betriebe leisten in der fünften Jahreszeit einen Großeinsatz bis weit nach Aschermittwoch.

Sie sind die fleißigen Helfer und oft gar nicht zu sehen. Dabei sind die Mitarbeiter der Technischen Betriebe (TBR) für den reibungslosen Ablauf der Fasnacht unverzichtbar. Schließlich sind sie es, die vom Schmotzigen Dunschtig bis Aschermittwoch für schöne Rahmenbedigungen bei den vielen Veranstaltungen der Fasnacht sorgen. Beinahe wie von Geisterhand sind der Marktplatz und die Straßen der Innenstadt selbst bei Großereignissen wie Hemdglonkernacht oder Sonntagumzug nach wenigen Stunden wieder frei von Müll und Unrat.

Und davon fällt viel an. Auf rund sechs Tonnen Müll schätzt Mario Jost von den TBR die Menge, die in den vergangenen Tagen von seinen Mitarbeiten in teils mühevoller Handarbeit gesammelt worden ist. Jost ist eigentlich Abteilungsleiter Grün bei den Technischen Betrieben, übernimmt in der Fasnachtswoche aber regelmäßig den Dienst der Abteilung Stadtreinigung.

Rund zehn Personen aus mehreren Abteilungen werden für die arbeitsintensive Woche zusammengezogen. Zum normalen Leeren der Mülleimer kommen in dieser Zeit insbesondere Säuberungsarbeiten. "Der Morgen nach dem Hemdglonker ist der schlimmste Tag. Da haben wir besonders viel Glas", sagt Mario Jost. Insbesondere die kleinen, aber beliebten Schnapsflaschen sind den Mitarbeitern der TBR ein Dorn im Auge. "Die werden von der Kehrmaschine schlecht aufgenommen und drehen sich einfach weg. Auch mit dem Greifer sind sie schlecht zu packen", berichtet Jost.

Für Konfetti und andere Kleinteile nutzen die Saubermänner gerne Laubbläser. Damit wird alles zusammengetrieben und dann mit der Kehrmaschine aufgenommen. Eine kleine und eine große sind über die Fastnacht praktisch ständig im Einsatz. Solange das Konfetti trocken ist, ist es so gut zu beseitigen. Ab der kommenden Woche dürfte allmählich wieder die Normalität bei den Technischen Betrieben einkehren. Dann kann Mario Jost wieder in seiner eigentlichen Abteilung tätig werden. Schließlich müssen die Bäume und Parkanlagen auf den Frühling vorbereitet werden.