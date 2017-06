Handbremse vergessen: Auto rollt über Hydrant

Vor der Radolfzeller Berufsschule hat sich ein Auto selbstständig gemacht.

Ein Auto hat sich an der Ecke Alemannenstraße/Mezgenwaidring selbstständig gemacht und ist gegen eine Hecke geprallt. Wie die Polizei berichtet, soll der Autofahrer am Donnerstagabend die Handbremse nicht richtig angezogen haben. Also machte sich das Auto, welches vor der Berufsschule stand, nach etwa zehn Minuten auf der leicht abschüssigen Straße selbstständig und überrollte zunächst einen auf dem Gehweg befindlichen Hydranten, um dann gegen eine Hecke zu prallen, wo das Fahrzeug zum Stehen kam.