Radolfzell Hagen Rethers Spitzen gegen Otto Normalverbraucher

Der Kabarettist Hagen Rether hat wenig Sinn für Politikerschelte. Vielmehr hält er die Gesellschaft für den eigentlichen Kern des Problems.

„Na? Wie ist die Freiheit? Ist sie schön? Man merkt sie sonst nicht, wenn man sie hat“, begrüßt Hagen Rether beim Hereinlaufen seine 700 Gäste im fast ausverkauften Milchwerk. Die Freiheit sei wahnsinnig fragil, erklärt der Kabarettist, während er sich auf den Drehsessel vor seinen Flügel setzt: „Und über Nacht ist sie weg.“ Hagen Rether ist ein Ausnahme-Kabarettist. Ununterbrochen quellen aus ihm dreieinhalb Stunden lang akkurat formulierte Zeitdiagnosen. Im Gegensatz zu anderen Kabarettisten wird bei ihm wenig gelacht. Das Publikum hängt förmlich an seinen Lippen und lauscht andächtig, was der gemächlich sprechende Zeitkritiker den Menschen auf den Weg gibt. Dafür erhebt sich am Ende des Abends wie bei einem Superstar das minutenlang applaudierende Publikum von seinen Sitzen.

Die aktuelle politische Situation ist für Rether so verzweifelt, dass er in die SPD eintreten und Merkel wählen möchte. Experten erklärten den Rechtsrutsch damit, dass die Politiker den Kontakt zu den Wählern verloren hätten. Mumpitz, kontert Hagen Rether. Noch nie hätten Politiker soviel Kontakt zu Menschen gehabt wie heute. Rether kann sich kaum vorstellen, dass Honecker oder Mielke getwittert hätten. Politiker lassen sich in Talkshows peinliche Fragen stellen, sie haben Bürgersprechstunden und die Menschen erfahren fast in Echtzeit, wenn sie sich an die Nase fassen. Wenn sie am Vormittag ein Satz versenden, so müsse man ihn am Abend erklären. Fehlender Kontakt könne kein Grund sein, nun Rassisten zu wählen. Talkshows seien so konzipiert, dass den Politikern kaum Zeit gegeben wird ihre Argumente auszuführen – zu viele säßen gleichzeitig in einer Runde, die um Redehoheit kämpfen müssten.

Rether zeigt sich irritiert. Man wird abgewatscht und zählt als arrogante Elite, wenn man drei gerade Sätze sprechen könne und einen Funken Mitgefühl habe. Seine Analyse ist erschreckend: Bildungsbürger sei ein Schimpfwort geworden – wie bei den Nazis. Und wer Flüchtlingen hilft, werde mit dem Tod bedroht. Wer den Fernsehsender Arte anschaue, gehöre zur arroganten Elite. Mitnichten. Hagen Rether bekennt: Dort fühle er sich so herrlich blöde. Wenn er auf andere Sender zappe, dann fühle er sich sofort schlau. Das fügt ihm eine innere Überheblichkeit zu, die sich schlimm anfühle. Dann schalte er sofort auf Arte zurück.

Hagen Rether konstatiert: Das Angebot gesellschaftlicher Gleichverteilung gebe es seit 15 Jahren. Die Menschen wählten es nur nicht. Sie wählten lieber den Trotz: Immer wenn Umverteilung zu furchtbar werde und Arm und Reich auseinanderbrechen, käme es zu autoritären Systemen. Rether zeigt sich verärgert über eine Gesellschaft, die den Trotz wählt. Töchter könnten vor lauter Scham nicht ins Landschulheim geschickt werden und Omas sammelten nachts heimlich Pfandflaschen in Containern. Langsam verliert Rether die Geduld mit der Bevölkerung. Mit Politikern könne man leicht ins Gericht gehen. „Wir haben ja nichts damit zu tun“, äfft Rether seine Mitbürger nach: Jetzt sei man einfach sauer und möchte auf die Fresse hauen.

Hagen Rether sieht durch nationale Abschottungsversuche eine Welt auf sich zukommen, die den Spieß umkehren und Europa schwächen würde. Er zeichnet plausibel eine Welt nach, in der Radolfzeller Familienväter sich verzweifelt Sprengstoffgürtel anlegen, um ihre Töchter zu schützen, und sie dafür auch noch gefeiert würden. Der Kabarettist wählt den Sarkasmus, um das Konzept der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau aufzudröseln: Nun müsse man mit Frauen reden – das sei anstrengend. Und ihnen erklären, weshalb man ihr auf den Schädel schlägt. Mühsam sei das. Aber das Konzept nenne sich Zivilisation. Man habe Kultur, Sprache und Kommunikation entwickelt, aber auch Musik, Poesie oder Theaterstücke. Man habe festgestellt, dass es schöner sei mit seiner Frau im Theater zu sitzen – ohne eingeschlagenen Schädel.

Rethers Vorrede kulminiert spöttisch in der vermeintlichen Sorge um die Meinungsfreiheit im Land: „Das wird man doch sagen dürfen? Das dürfe man doch anzünden dürfen? Den dürfe man noch totschlagen dürfen?“ Seit dem Silvestervorfall auf der Kölner Domplatte zählt Hagen Rether 1000 Brandanschläge auf Flüchtlingsheime. Dann rechnet er vor: Allein im Milchwerk säßen statistisch gesehen 60 Frauen, die von ihren Männern vergewaltigt werden – ohne wütende Brandanschläge. Und Millionen würden für testesteronlastige Fußballfans ausgegeben, die sich in den Stadien die Köpfe einhauen. Polizisten müssten in Rüstungen in den Bürgerkrieg ziehen, nur weil Rostock gegen St. Pauli spielt. Millionen gebe man aus, um den Hooligans einen therapeutisch gesicherten Rahmen zu schaffen, damit sie sich gepflegt die Nase eindrücken können.

Zur Person

Hagen Rether wurde am 8. Oktober 1969 im rumänischen Bukarest als Sohn deutschstämmiger siebenbürgischer Eltern geboren und studierte an der Essener Kunsthochschule Folkwang. Der Kabarettist spielt seit dem achten Lebensjahr Klavier. Ein markanter Bestandteil seiner Auftritte ist sein schwarzer Konzertflügel, den er während seines Auftritts akribisch, aber auch gelangweilt wirkend reinigt. Zu seinen Bühnen-Accessoirs gehören außerdem ein Bürosessel am Klavier, eine Reinigungsflasche samt Tuch und mehrere Bananen, die er auch ans Publikum verteilt. (gla)